Современные виллы в закрытой резиденции, в 300 метрах от пляжа, Протарас, Кипр

Ларнака, Кипр

от €175,000

Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаусы имеют сады на крыше и панорамные виды. Окончание строительства - осень 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном районе, менее чем в 3 км от пляжей, удостоенных Голубого флага, рядом со школой и автомагистралью, в пешей доступности от супермаркета и торгового центра.