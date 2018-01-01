Современные виллы в закрытой резиденции, в 300 метрах от пляжа, Протарас, Кипр

Предлагаются апартаменты с верандами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре города, рядом торговым центром и клиникой.
Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют сады на крыше и панорамные виды.
Окончание строительства - осень 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, менее чем в 3 км от пляжей, удостоенных Голубого флага, рядом со школой и автомагистралью, в пешей доступности от супермаркета и торгового центра.
Предлагаются трехкомнатные апартаменты в новом малоэтажном здании.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится в историческом районе древнего Китиона, рядом с супермаркетами, банками, аптеками, парками, школами, в 10 минутах от ближайшего пляжа, автомагистралей и центра города.