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Современные виллы в закрытой резиденции, в 300 метрах от пляжа, Протарас, Кипр

Паралимни, Кипр
от
€2,95 млн
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4
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О комплексе

Предлагаются высококачественные виллы с бассейнами.

Земельные участки - от 274 м2 до 368 м2.

Расположение и объекты поблизости
  • Ближайший пляж - 300 метров
  • Аэропорт Ларнаки - 45 км
  • Рестораны и магазины - 400 метров
  • Порт Протарас - 2,25 км
  • Центр города - 4,5 км
  • Супермаркеты - 500 метров
  • Частная школа - 4 км
Местонахождение новостройки
Паралимни, Кипр

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Современные виллы в закрытой резиденции, в 300 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€2,95 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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