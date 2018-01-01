  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Элитная резиденция рядом с пляжами, Пейя, Кипр

Элитная резиденция рядом с пляжами, Пейя, Кипр

Пейя, Кипр
от
€706,000
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами и панорамными видами на Средиземное море.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Ламинат
  • Кухонная мебель
  • Сигнализация
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со знаменитыми пляжами Корал Бэй, удостоенными Голубого флага, и живописным национальным парком Акамас.

  • Полис - 35 минут
  • Лимассол - 40 минут
  • Пейя - 2 минуты
  • Коралловая бухта - 5 минут
  • Царские гробницы - 10 минут
  • Торговый центр - 12 минут
  • Гавань - 13 минут
  • Центр Пафоса - 15 минут
  • Больница - 18 минут
  • Международная школа - 20 минут
  • Автомагистраль - 18 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут
  • Гольф-клуб - 30 минут
Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Закрытая резиденция в 100 метрах от моря, Хлорака, Кипр
Chloraka, Кипр
от
€1,75 млн
Жилой комплекс Виллы с панорамными видами, Пафос, Кипр
Катикас, Кипр
от
€1,33 млн
Жилой комплекс Меблированные апартаменты премиум-класса в 250 м от пляжа, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€375,000
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от порта, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€173,000
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от пляжа, Мутайяка, Кипр
Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€541,500
Вы просматриваете
Элитная резиденция рядом с пляжами, Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
€706,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€568,421
Агентство: TRANIO
Архитектура проекта вдохновлена греческим островным стилем и элементами дизайна, которые были адаптированы под дома для постоянного или сезонного проживания. Разнообразие дизайнов и размеров направлено на удовлетворение разнообразных потребностей потенциальных жителей и их бюджетов. DIONYSOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 170 м², расположенная на участках средней площадью около 446 м². ELLI - Бунгало с двумя спальнями на первом этаже, площадью 85 м², расположенное на участках площадью 279 м². PERSEFONI - Двухэтажная вилла площадью 160 м², расположенная на участках площадью около 464 м². RHODOS - Двухэтажная вилла площадью 150 м², расположенная на участках площадью около 372 м². THESEAS - Отдельные или сдвоенные бунгало с тремя спальнями, площадью 110 м², расположенное на участках площадью около 362 м². PEGASOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 260 м², расположенная на участках площадью около 557 м². В целом проект включает различные архитектурные решения, в том числе дома с двумя и тремя спальнями с возможностью изменения планировки для размещения дополнительной спальни/кладовой. Дома одно- или двухэтажные, как отдельно стоящие, так и сблокированные, с плоскими или куполообразными крышами. За исключением квартир, которые не имеют частных бассейнов (опционально), все квартиры имеют просторные частные сады, парковку для себя и посетителей. Расположение и объекты поблизости Расстояние до пляжа - 20 м Расстояние до аэропорта - 1 км Расстояние до магазинов - 4 км Расстояние до университета - 10 км Расстояние до больницы - 10 км
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в Пафосе, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в Пафосе, Кипр
Пафос, Кипр
от
€330,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами и парковочными местами. Резиденция располагает бассейном. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Пафос - курортный город в юго-западной части Кипра, пользующийся большой популярностью среди туристов благодаря чистым пляжам и множеству достопримечательностей.
Жилой комплекс Limassol Park
Жилой комплекс Limassol Park
Trachoni, Кипр
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Etalon Estate Group
Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более 75% площади проекта отведено ландшафтным садам с извилистыми дорожками и прудами, которые окружают два больших бассейна, детский бассейн и игровая площадка. Идеальная локация, где можно в полной мере насладиться преимуществами жизни  на Кипре. Квартиры запроектированы с заботой о каждой детали, включая качественную отделку. Учтены все мелочи настолько, чтобы жители и их гости от самого входа чувствовали себя как дома. Здесь каждый легко найдет то, что идеально соответствует его привычному образу жизни. Каждая квартира включает в себя широкий выбор отделки, от изысканных отделочных материалов до высококачественной сантехники, что обеспечит комфортное проживание,  душевное спокойствие и больше времени, чтобы насладиться своим собственным кусочком рая.
Realting.com
Перейти