Элитная резиденция рядом с пляжами, Пейя, Кипр

Архитектура проекта вдохновлена греческим островным стилем и элементами дизайна, которые были адаптированы под дома для постоянного или сезонного проживания. Разнообразие дизайнов и размеров направлено на удовлетворение разнообразных потребностей потенциальных жителей и их бюджетов.
DIONYSOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 170 м², расположенная на участках средней площадью около 446 м².
ELLI - Бунгало с двумя спальнями на первом этаже, площадью 85 м², расположенное на участках площадью 279 м².
PERSEFONI - Двухэтажная вилла площадью 160 м², расположенная на участках площадью около 464 м².
RHODOS - Двухэтажная вилла площадью 150 м², расположенная на участках площадью около 372 м².
THESEAS - Отдельные или сдвоенные бунгало с тремя спальнями, площадью 110 м², расположенное на участках площадью около 362 м².
PEGASOS - Двухэтажная вилла на пляже площадью 260 м², расположенная на участках площадью около 557 м².
В целом проект включает различные архитектурные решения, в том числе дома с двумя и тремя спальнями с возможностью изменения планировки для размещения дополнительной спальни/кладовой. Дома одно- или двухэтажные, как отдельно стоящие, так и сблокированные, с плоскими или куполообразными крышами. За исключением квартир, которые не имеют частных бассейнов (опционально), все квартиры имеют просторные частные сады, парковку для себя и посетителей.
Расположение и объекты поблизости
Расстояние до пляжа - 20 м
Расстояние до аэропорта - 1 км
Расстояние до магазинов - 4 км
Расстояние до университета - 10 км
Расстояние до больницы - 10 км
Предлагаются квартиры с террасами и парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Пафос - курортный город в юго-западной части Кипра, пользующийся большой популярностью среди туристов благодаря чистым пляжам и множеству достопримечательностей.
Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более 75% площади проекта отведено ландшафтным садам с извилистыми дорожками и прудами, которые окружают два больших бассейна, детский бассейн и игровая площадка. Идеальная локация, где можно в полной мере насладиться преимуществами жизни на Кипре.
Квартиры запроектированы с заботой о каждой детали, включая качественную отделку. Учтены все мелочи настолько, чтобы жители и их гости от самого входа чувствовали себя как дома. Здесь каждый легко найдет то, что идеально соответствует его привычному образу жизни. Каждая квартира включает в себя широкий выбор отделки, от изысканных отделочных материалов до высококачественной сантехники, что обеспечит комфортное проживание, душевное спокойствие и больше времени, чтобы насладиться своим собственным кусочком рая.