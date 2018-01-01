Виллы с бассейнами в резиденции с зеленой зоной, Пафос, Кипр

Предлагается дизайнерская просторная вилла с инфинити-бассейном и солнечной террасой, панорамным видом на горы, красивым садом, летней кухней и зоной барбекю, парковкой и гаражом на две машины.
Особенности квартир
Цокольный этаж: две гостевые спальни, помещения для хранения, прачечная, гостевой туалет, игровая комната, сауна и хамам, веранда.
Первый этаж: гостиная, столовая и кухня, помещение для хранения, веранды.
Третий этаж: четыре спальни, две из которых имеют собственные ванные комнаты, веранда.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Дровяной камин
Стенные шкафы
Лифт
Солнечные панели
Система "умный дом"
Интернет
Спутниковое ТВ
Автоматическая система полива в саду
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, в престижном пригороде Лимассола.
Предлагаются двухэтажные виллы с парковочными местами и садами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах от 5-звездочных отелей.
Порт - 10 минут
Больница - 10 минут
Торговый центр - 8 минут
Частная школа - 2 минуты
Университет - 13 минут
Ресторан - 5 минут
Пекарня - 8 минут
Рынок - 4 минуты
Предлагается двухэтажная вилла с бассейном, парковочным местом и крытой террасой 14 м2.
Окончание строительства - 2025 год.
Особенности квартир
Первый этаж: гостиная, столовая, кухня, помещение для хранения.
Второй этаж: три спальни, одна из которых имеет собственную ванную комнату, две имеют общую ванную комнату.
Расположение и объекты поблизости
Море - 1 км
Порт - 3 км
Гольф-клуб - 12 км
Аэропорт Пафоса - 15 км