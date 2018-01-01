Виллы с бассейнами в резиденции с зеленой зоной, Пафос, Кипр

Лимасол, Кипр

от €2,90 млн

Предлагается дизайнерская просторная вилла с инфинити-бассейном и солнечной террасой, панорамным видом на горы, красивым садом, летней кухней и зоной барбекю, парковкой и гаражом на две машины. Особенности квартир Цокольный этаж: две гостевые спальни, помещения для хранения, прачечная, гостевой туалет, игровая комната, сауна и хамам, веранда. Первый этаж: гостиная, столовая и кухня, помещение для хранения, веранды. Третий этаж: четыре спальни, две из которых имеют собственные ванные комнаты, веранда. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Дровяной камин Стенные шкафы Лифт Солнечные панели Система "умный дом" Интернет Спутниковое ТВ Автоматическая система полива в саду Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, в престижном пригороде Лимассола.