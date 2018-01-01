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Виллы с бассейнами в резиденции с зеленой зоной, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€1,20 млн
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами, террасами и зонами барбекю.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с отелем Cap St. Georges Hotel and Resort.

Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Виллы с бассейнами в резиденции с зеленой зоной, Пафос, Кипр
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