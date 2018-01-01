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Элитный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€950,000
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О комплексе

Предлагаются просторные виллы с панорамным видом и бассейнами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с Национальным парком Акамас и всей необходимой инфраструктурой.

  • Пляж - 1 минута
  • Ресторан и бары - 2 минуты
  • Аэропорт Пафоса - 35 минут
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Элитный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пафос, Кипр
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от
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