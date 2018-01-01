Элитный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пафос, Кипр

Резиденции в марине Лимассола - это единственный жилой комплекс Средиземноморья, построенный на воде. С террас квартир открывается панорамный вид на море и Лимассол, прибрежный город. Рядом находятся пристани для яхт, пляж с белым песком, рестораны, спа центр, бутики.
Вся территория марины окружена садами и прогулочными зонами, доступными только для владельцев резиденций в марине, имеет высокий уровень безопасности и качества строительства. Этот уникальный жилой комплекс, спроектированный известной командой архитекторов и инженеров, расположен в непосредственной близи к живописному историческому центру города.
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Цена не включает НДС.
Предлагаются квартиры с террасами.
Резиденция располагает парковкой и садом на крыше.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом районе Ларнаки, в 15 минутах ходьбы от пляжа.
Предлагаются новые апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют террасы на крыше.
Резиденция располагает общим садом.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные водонагреватели
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится в центре Ларнаки, в 700 метрах от пляжа Финикудес, в 5 минутах от аэропорта.