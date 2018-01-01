Новая резиденция рядом с пляжем, Пареклисия, Кипр

Проект будет состоять из 2 отдельных зданий, состоящих из квартир с 1 и 2 спальнями.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс стратегически расположен в 1400 метрах от новой пристани для яхт и порта.
Предлагаются квартиры с большими террасами и парковочными местами.
Пентхаус имеет сад на крыше.
Закрытая резиденция располагает парковкой.
Окончание строительства - апрель 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 1,9 км
Супермаркет - 500 метров
Предлагаются просторные апартаменты и таунхаусы.
Резиденция построена в традиционном кипрском стиле и располагает бассейном и садом.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Встроенная кухонная мебель
Подготовка для установки кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Пекарня - 4 км
Мини-маркет - 500 метров
Частная английская школа - 6,5 км
Медицинский центр - 2,5 км
Спортивный центр - 1 км
Поле для гольфа Минтис - 9,4 км
Аэропорт Пафоса - 24 км
Аэропорт Ларнаки -138 км