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Новая резиденция рядом с пляжем, Пареклисия, Кипр

Церковное Сообщество, Кипр
от
€300,000
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8
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О комплексе

Предлагаются апартаменты и пентхаусы в резиденции с парковкой.

Пентхаусы имеют сады на крыше.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль - 3 минуты
  • Пляж - 6 минут
  • Отель - 10 минут
Местонахождение новостройки
Церковное Сообщество, Кипр

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Новая резиденция рядом с пляжем, Пареклисия, Кипр
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€300,000
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