Современная резиденция с садом рядом с портом и аквапарком, Лимассол, Кипр

Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

от €270,000

Предлагаются апартаменты с видом на море, верандами, парковочными местами и помещениями для хранения. Некоторые квартиры имеют сады на крыше. Окончание строительства - июнь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет в спальнях Кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки электрических жалюзи Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с центром Лимассола, всей необходимой инфраструктурой, автомагистралью, школами, в 5 минутах езды от пляжа.