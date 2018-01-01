Современная резиденция с садом рядом с портом и аквапарком, Лимассол, Кипр

Предлагаются светлые апартаменты с панорамным видом на море.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, большим бассейном, парковкой, ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Алюминиевые окна
Солнечные водонагреватели
Плиточный пол
Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 2,7 км (5 минут)
Центр города - 4,3 км (10 минут)
Автомагистраль - 4,9 км (7 минут)
Аэропорт - 15 км (11 минут)
Международная школа - 7,4 км (12 минут)
Предлагаются апартаменты с видом на море, верандами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Некоторые квартиры имеют сады на крыше.
Окончание строительства - июнь 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Лимассола, всей необходимой инфраструктурой, автомагистралью, школами, в 5 минутах езды от пляжа.
Предлагаются квартиры с парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и всего в нескольких минутах от Паралимни.
Аэропорт Ларнаки - 38 км
Пляж - 4 км
Магазины - 400 метров