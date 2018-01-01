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Современная резиденция с садом рядом с портом и аквапарком, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€230,000
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5
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О комплексе

Резиденция располагает садом и парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
  • Главная дорога - 200 метров
  • Торговый центр - 550 метров
  • Супермаркет - 400 метров
  • Школа - 850 метров
  • Порт - 1,3 км
  • Гавань - 3,5 км
  • Аквапарк - 2,2 км
  • Поле для гольфа - 2,4 км
  • Международный аэропорт Пафоса - 45 км
  • Международный аэропорт Ларнаки - 60 км
  • Никосия - 60 км
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Современная резиденция с садом рядом с портом и аквапарком, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€230,000
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