Малоэтажная резиденция с парковкой недалеко от пляжей, Дериния, Кипр

Эта уютная квартира с одной спальней расположена в самом сердце комплекса Тезей на курорте Афродита Хиллс, Пафос. Квартира находится всего в минуте ходьбы от общественного бассейна свободной формы. Недвижимость продается со всей кухонной техникой, без мебели. Квартира находится на втором этаже и имеет большую веранду и частное парковочное место. В квартире установлены кондиционеры.
Апартаменты находятся в нескольких минутах ходьбы от центральной площади курорта с магазинами и ресторанами, оздоровительного спа-центра курорта, неоднократно удостоенного звания лучшего спа-центра в Европе, отеля, гольф-клуба, академии гольфа и теннисных кортов.
Предлагаются квартиры с большими верандами.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом и сауной.
Окончание строительства - октябрь 2025 года.
Особенности квартир
Каждая квартира включает просторную гостиную и столовую с красивой встроенной кухней.
Удобства и оснащение в доме
Встроенные кухни от европейских брендов
Ламинат
Плиточный пол в ванных комнатах
Бронированные входные двери
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна
Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с единственным на Кипре казино-курортом, напротив крупного торгового центра.
Поле для гольфа на 18 лунок - 2 минуты
Пляж - 2 минуты
Древний Курион - 15 минут езды
Старый город и крупнейший яхт-клуб - 5 минут езды
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют сады на крыше.
Резиденция располагает бассейном, круглосуточным консьерж-сервисом, подземной парковкой, панорамным видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Мраморные полы
Паркет
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Электрические жалюзи в спальнях
Кондиционеры
Полы с подогревом
Солнечные водонагреватели
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в туристическом районе Ларнаки, рядом с ресторанами и всей необходимой инфраструктурой, в 80 метрах от пляжа МакКензи, в 5 минутах от аэропорта.