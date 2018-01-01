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Малоэтажная резиденция с парковкой недалеко от пляжей, Дериния, Кипр

Фамагуста, Кипр
от
€195,000
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9
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О комплексе

Предлагаются квартиры с парковочными местами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой и всего в нескольких минутах от Паралимни.

  • Аэропорт Ларнаки - 38 км
  • Пляж - 4 км
  • Магазины - 400 метров
Местонахождение новостройки
Фамагуста, Кипр

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Малоэтажная резиденция с парковкой недалеко от пляжей, Дериния, Кипр
Фамагуста, Кипр
от
€195,000
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