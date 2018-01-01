Малоэтажная резиденция с парковкой недалеко от пляжей, Дериния, Кипр

Kouklia, Кипр

от €240,000

Сдача в: 2009

Эта уютная квартира с одной спальней расположена в самом сердце комплекса Тезей на курорте Афродита Хиллс, Пафос. Квартира находится всего в минуте ходьбы от общественного бассейна свободной формы. Недвижимость продается со всей кухонной техникой, без мебели. Квартира находится на втором этаже и имеет большую веранду и частное парковочное место. В квартире установлены кондиционеры. Апартаменты находятся в нескольких минутах ходьбы от центральной площади курорта с магазинами и ресторанами, оздоровительного спа-центра курорта, неоднократно удостоенного звания лучшего спа-центра в Европе, отеля, гольф-клуба, академии гольфа и теннисных кортов.