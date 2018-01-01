Комплекс вилл в центре Пейя, Кипр

Предлагаются светлые функциональные виллы с панорамным видом на море и город, бассейнами 3 х 6 м, ухоженными садами и зонами отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с супермаркетом, бизнес-центром, школой и больницей.
Предлагаются виллы, сочетающие в себе современный и традиционный стиль, с парковочными местами, зонами отдыха и бассейнами.
Резиденция располагает общим бассейном, круглосуточной охраной и рестораном, клубом и консьерж-сервисом, зоной барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Мраморный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, недалеко от центра города.
Аэропорт - 21 км
Супермаркет - 2,5 км
Пляж - 4 км
Предлагаются виллы с бассейнами и садами.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Гавань - 1,2 км
Пляж - 800 метров
Аэропорт - 63 км
Супермаркет - 300 метров
Ресторан - 300 метров