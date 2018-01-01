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Комплекс вилл в центре Пейя, Кипр

Пейя, Кипр
от
€700,000
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4
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О комплексе

Предлагаются уютные виллы с ухоженными садами и бассейнами.

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморные полы и лестницы
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре оживленного района, рядом с детским садом и школами, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.

  • Супермаркет - 800 метров
  • Пляж - 3,5 км
  • Аэропорт - 18 км
Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

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Комплекс вилл в центре Пейя, Кипр
Пейя, Кипр
от
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