  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Комплекс вилл в престижном районе, в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр

Комплекс вилл в престижном районе, в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€850,000
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами.

Площадь земельных участков - от 275 м2 до 374 м2.

Особенности квартир
  • Двойные стеклопакеты
  • Высокие потолки
  • Качественная сантехника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость располагается вдоль пляжа Лайтхаус, в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры.

  • Центр города - 5 км
  • Море - 300 метров
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Апарт - отель «Eva».
Кало Хорио Ларнакас, Кипр
от
€430,000
Апарт - отель LONG BEACH
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€164,000
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€650,000
Жилой комплекс Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€5,25 млн
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от гавани, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€170,000
Вы просматриваете
Комплекс вилл в престижном районе, в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€850,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с пляжем и набережной, в центре Ларнаки, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с пляжем и набережной, в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€262,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с парковочными местами, крытыми верандами, большими окнами и панорамными видами. Пентхаусы имеют террасу на крыше с зоной барбекю и зоной отдыха. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Кондиционеры ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от школ и супермаркетов, в самом центре Ларнаки, в 15 минутах ходьбы от набережной и пляжа, удостоенного Голубого флага. Соленое озеро - 10 минут езды Торговый центр - 6 минут езды
Жилой комплекс Элитные пентхаусы с садами на крыше рядом с пляжем, Като, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Элитные пентхаусы с садами на крыше рядом с пляжем, Като, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€670,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются пентхаусы с большими балконами, садами на крыше и видом на море. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Гранитные столешницы Солнечный водонагреватель Алюминиевые окна с двойным остеклением Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, баров, минимаркета, автобусной остановки, ресторанов и пляжа. Пляж, порт, бары и рестораны - 10 минут ходьбы Торговый центр - 12 минут ходьбы
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в 900 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в 900 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€640,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные светлые апартаменты с панорамным видом на город. Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны. Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Центральная система кондиционирования воздуха Паркет Мраморный пол в ванных комнатах Высокие потолки (3,15 м) Бронированная дверь Домофон Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами Высококачественная кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 900 метрах от песчаных пляжей и 5-звездочного отеля.
Realting.com
Перейти