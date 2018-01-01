Комплекс вилл в престижном районе, в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр

Предлагаются апартаменты и пентхаусы с парковочными местами, крытыми верандами, большими окнами и панорамными видами.
Пентхаусы имеют террасу на крыше с зоной барбекю и зоной отдыха.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Кондиционеры
ТВ
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от школ и супермаркетов, в самом центре Ларнаки, в 15 минутах ходьбы от набережной и пляжа, удостоенного Голубого флага.
Соленое озеро - 10 минут езды
Торговый центр - 6 минут езды
Предлагаются пентхаусы с большими балконами, садами на крыше и видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Гранитные столешницы
Солнечный водонагреватель
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, баров, минимаркета, автобусной остановки, ресторанов и пляжа.
Пляж, порт, бары и рестораны - 10 минут ходьбы
Торговый центр - 12 минут ходьбы
Предлагаются элитные светлые апартаменты с панорамным видом на город.
Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, крытой парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Центральная система кондиционирования воздуха
Паркет
Мраморный пол в ванных комнатах
Высокие потолки (3,15 м)
Бронированная дверь
Домофон
Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами
Высококачественная кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 900 метрах от песчаных пляжей и 5-звездочного отеля.