Комплекс вилл в престижном районе, в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр

Ларнака, Кипр

от €262,500

Предлагаются апартаменты и пентхаусы с парковочными местами, крытыми верандами, большими окнами и панорамными видами. Пентхаусы имеют террасу на крыше с зоной барбекю и зоной отдыха. Удобства и оснащение в доме Видеодомофон Кондиционеры ТВ Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от школ и супермаркетов, в самом центре Ларнаки, в 15 минутах ходьбы от набережной и пляжа, удостоенного Голубого флага. Соленое озеро - 10 минут езды Торговый центр - 6 минут езды