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Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Ларнака, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€287,500
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6
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.

Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 1 километре от торгового центра и рядом с автомагистралями.

  • Пляж - 10 минут
  • Гавань - 10 минут
  • Аэропорт - 12 минут
Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€287,500
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