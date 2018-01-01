Новая резиденция рядом с пляжем и гаванью, Ларнака, Кипр

Предлагаются виллы в средиземноморском стиле с бассейнами, садами на крыше, парковочными местами, беседками.
Земельные участки - от 390 м2 до 807 м2.
Удобства и оснащение в доме
Камин
Кондиционеры
Кухонная мебель
Плиточный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Лимассола.
Пляж - 10 минут
Гавань - 10 минут
Автомагистраль - 5 минут
Аэропорт - 25 минут
Торговые центры - 10 минут
Поле для гольфа - 35 минут
Эксклюзивный курортно-жилой комплекс расположенный в экологически чистом, живописном природном окружении с великолепными пляжами, кристально чистым морем, захватывающими дух видами. Комплекс предлагает квартиры класса “люкс”, яхтенную гавань мирового класса с полным циклом обслуживания судов, полноценную береговую инфраструктуру. Две высотные башни имеют Т-образную форму. На выбор есть 10 типов планировок. Кроме того, в комплексе есть виллы с частными причалами либо выходом на пляж. Инфраструктура комплекса включает круглосуточные услуги администратора и консьержа, охрану, тренажерный и СПА центры, магазины и рестораны, бассейны, детский клуб, сады, обслуживание на пляже, парковку и многое другое.
Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в юго-восточной части острова и включает официальный порт захода на Кипр, в гавани работает таможенный пункт. Кипр стратегически расположен в восточном Средиземноморье на перекрёстке трёх континентов — Европы, Азии и Африки. Это безопасная гавань с живописной природой, круглогодичным солнцем, современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни.
Этот новый современный жилой комплекс закрытого типа состоит из двух- и трехкомнатных квартир. Он расположен в тихом месте на окраине Лимассола в одном из наиболее быстро развивающихся районов этого мегаполиса, недалеко от школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт Лимассола, 18-луночного поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта.
В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой.