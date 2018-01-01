Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Кония, Кипр

Лимасол, Кипр

от €420,000

Проект расположен в одном из престижных районов Лимассола, Пантеа. Современный дизайн здания и элегантная планировка добавят красоты району. В здании будут расположены роскошные 2- и 3-спальные квартиры с просторными помещениями и незабываемым видом на побережье и город Лимассола. Дополнительное удобство - терраса на крыше для отдыха. Расположение и объекты поблизости Пантеа - тихий пригород Лимассола среди холмов и горной местности. Расстояние от комплекса: Школы - 100 м. Магазины - 500 м. Центр города - 1,5 км. Пляж - 3 км.