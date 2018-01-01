  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Кония, Кипр

Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Кония, Кипр

Пафос, Кипр
от
€270,000
;
5
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на море.

Резиденция располагает бассейном и крытой парковкой.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Кондиционеры
  • Видеодомофон
  • Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралью и центром Пафоса.

  • Пляж - 7 км
  • Аэропорт - 7 км
  • Школа - 7 минут
  • Центр города - 3 км
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая элитная резиденция рядом с центром города, Като Полемидия, Кипр
Tserkezoi Municipality, Кипр
от
€260,000
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция недалеко от гавани Лимассола, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€504,000
Жилой комплекс Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€560,000
Жилой комплекс Резиденция с садом и бассейном в 300 метрах от моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€175,000
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€435,000
Вы просматриваете
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Кония, Кипр
Пафос, Кипр
от
€270,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€420,000
Агентство: TRANIO
Проект расположен в одном из престижных районов Лимассола, Пантеа. Современный дизайн здания и элегантная планировка добавят красоты району. В здании будут расположены роскошные 2- и 3-спальные квартиры с просторными помещениями и незабываемым видом на побережье и город Лимассола. Дополнительное удобство - терраса на крыше для отдыха. Расположение и объекты поблизости Пантеа - тихий пригород Лимассола среди холмов и горной местности. Расстояние от комплекса: Школы - 100 м. Магазины - 500 м. Центр города - 1,5 км. Пляж - 3 км.
Жилой комплекс Виллы с панорамными видами, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Виллы с панорамными видами, Пафос, Кипр
Катикас, Кипр
от
€1,33 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами и панорамными видами на море и горы. Резиденция располагает рестораном, открытым бассейном, теннисными кортами, круглосуточным медицинским центром. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полями для гольфа. Поле для гольфа - 5 минут Гавань - 12 минут Пляжи - 15 минут Центр города Пафос - 12 минут Порт и набережная - 18 минут Автомагистраль - 10 минут Международный аэропорт - 22 минуты
Жилой комплекс Меблированная вилла в спокойном районе, рядом с морем, Полис, Кипр
Жилой комплекс Меблированная вилла в спокойном районе, рядом с морем, Полис, Кипр
Polis Chrysochous, Кипр
от
€479,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с деревянными беседками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и пляжами, удостоенными Голубого флага, природным парком Акамас и гаванью. Море - 1 минута Полис - 10 минут Гавань - 5 минут Поле для гольфа - 5 минут Центр Пафоса - 35 минут
Realting.com
Перейти