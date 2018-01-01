Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Кония, Кипр

Проект расположен в одном из престижных районов Лимассола, Пантеа. Современный дизайн здания и элегантная планировка добавят красоты району. В здании будут расположены роскошные 2- и 3-спальные квартиры с просторными помещениями и незабываемым видом на побережье и город Лимассола. Дополнительное удобство - терраса на крыше для отдыха.
Расположение и объекты поблизости
Пантеа - тихий пригород Лимассола среди холмов и горной местности. Расстояние от комплекса:
Школы - 100 м.
Магазины - 500 м.
Центр города - 1,5 км.
Пляж - 3 км.
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами и панорамными видами на море и горы.
Резиденция располагает рестораном, открытым бассейном, теннисными кортами, круглосуточным медицинским центром.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полями для гольфа.
Поле для гольфа - 5 минут
Гавань - 12 минут
Пляжи - 15 минут
Центр города Пафос - 12 минут
Порт и набережная - 18 минут
Автомагистраль - 10 минут
Международный аэропорт - 22 минуты
Предлагаются виллы с деревянными беседками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и пляжами, удостоенными Голубого флага, природным парком Акамас и гаванью.
Море - 1 минута
Полис - 10 минут
Гавань - 5 минут
Поле для гольфа - 5 минут
Центр Пафоса - 35 минут