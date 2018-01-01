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Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр

Empa, Кипр
от
€808,500
;
5
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О комплексе

Предлагаются двухэтажные виллы с инфинити-бассейнами и панорамным видом на море и горы.

Удобства и оснащение в доме
  • Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в 9 минутах от центра Пафоса, пляжа и поля для гольфа.

  • Центр города - 1 км
  • Пляж - 5 км
  • Аэропорт - 15 км
  • Ресторан - 2 км
  • Супермаркет - 5 км
  • Школа - 7 км
  • Поле для гольфа - 10 км
Местонахождение новостройки
Empa, Кипр

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Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€808,500
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  ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ  Оценка энергоэффективности A Открытая планировка: гостиная и столовая Окна от пола до потолка в гостиной Большие крытые веранды Скрытое размещение кондиционеров Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов Гранитные столешницы Спальня с ванной комнатой Шкафы-купе от пола до потолка Спальня с крытой верандой Главная ванная комната Шкафы для стиральных машин Индивидуальные кладовые Охранный телефон на входе Гипсокартонные потолки Частные парковочные места с возможностью зарядки электромобилей Солнечные батареи для нагрева и подачи воды Частный сад на крыше БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ Городская, оживленная окружающая территория В районе новой пристани Ларнаки Удобный доступ к шоссе Пешеходная доступность до пляжей Рядом: центр города, государственные службы, магазины, рестораны, развлекательные центры Срок сдачи в эксплуатацию: 14 месяцев с момента подписания договора купли-продажи Цены от: 210 000 евро плюс НДС
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