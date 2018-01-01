Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
Оценка энергоэффективности A
Открытая планировка: гостиная и столовая
Окна от пола до потолка в гостиной
Большие крытые веранды
Скрытое размещение кондиционеров
Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов
Гранитные столешницы
Спальня с ванной комнатой
Шкафы-купе от пола до потолка
Спальня с крытой верандой
Главная ванная комната
Шкафы для стиральных машин
Индивидуальные кладовые
Охранный телефон на входе
Гипсокартонные потолки
Частные парковочные места с возможностью зарядки электромобилей
Солнечные батареи для нагрева и подачи воды
Частный сад на крыше
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Городская, оживленная окружающая территория
В районе новой пристани Ларнаки
Удобный доступ к шоссе
Пешеходная доступность до пляжей
Рядом: центр города, государственные службы, магазины, рестораны, развлекательные центры
Срок сдачи в эксплуатацию: 14 месяцев с момента подписания договора купли-продажи
Цены от: 210 000 евро плюс НДС
Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более 75% площади проекта отведено ландшафтным садам с извилистыми дорожками и прудами, которые окружают два больших бассейна, детский бассейн и игровая площадка. Идеальная локация, где можно в полной мере насладиться преимуществами жизни на Кипре.
Квартиры запроектированы с заботой о каждой детали, включая качественную отделку. Учтены все мелочи настолько, чтобы жители и их гости от самого входа чувствовали себя как дома. Здесь каждый легко найдет то, что идеально соответствует его привычному образу жизни. Каждая квартира включает в себя широкий выбор отделки, от изысканных отделочных материалов до высококачественной сантехники, что обеспечит комфортное проживание, душевное спокойствие и больше времени, чтобы насладиться своим собственным кусочком рая.
Резиденция состоит из 2 многоквартирных зданий и 5 вилл, 4 из которых имеют собственные бассейны.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, в нескольких минутах езды от пляжа и двух новых университетов.
Торговый центр - 5 минут
Гавань - 6 минут
Царские гробницы - 7 минут
Больница - 5 минут
Международная школа - 8 минут
Автомагистраль - 6 минут
Пляж - 7 минут
Международный аэропорт - 15 минут
Гольф-клуб - 20 минут