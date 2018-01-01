Новая резиденция с бассейном и садом на крыше, Агиос Афанасиос, Кипр

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, в нескольких минутах езды от центра Пафоса и песчаных пляжей, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от больницы и университета.
Центр города - 1 км
Пляж - 1 км
Аэропорт - 10 км
Ресторан - 100 метров
Супермаркет - 100 метров
Школа - 500 метров
Поле для гольфа - 5 км
Предлагаются высококачественная меблированная виллы с панорамным видом на море, бассейном и ухоженным садом.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с заповедником Акамас, небольшой гаванью, клубом верховой езды.
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море.
Резиденция располагает открытым бассейном, ухоженными садами, подземной парковкой.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Панорамные окна
Двойные стеклопакеты
Встроенные кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, рядом с ресторанами и побережьем, в нескольких минутах езды от школ, двух аэропортов.