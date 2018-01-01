Новая резиденция с бассейном и садом на крыше, Агиос Афанасиос, Кипр

Пафос, Кипр

от €294,000

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном престижном районе, в нескольких минутах езды от центра Пафоса и песчаных пляжей, рядом со всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от больницы и университета. Центр города - 1 км Пляж - 1 км Аэропорт - 10 км Ресторан - 100 метров Супермаркет - 100 метров Школа - 500 метров Поле для гольфа - 5 км