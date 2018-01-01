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Новая резиденция с бассейном и садом на крыше, Агиос Афанасиос, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€370,000
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6
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О комплексе

Резиденция располагает видом на море, бассейном, садом на крыше и парковкой.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на главной улице Агиос Афанасиос.

Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Новая резиденция с бассейном и садом на крыше, Агиос Афанасиос, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€370,000
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