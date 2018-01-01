Современная резиденция рядом с центром Пафоса, Кония, Кипр

Резиденция располагает ухоженным садом, детской площадкой, подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 100 метрах от моря и в 2 км от Пляжа Афродиты.
Предлагаются апартаменты с панорамными видами на море и горы.
Резиденция располагает бассейном на крыше и джакузи, парковкой, помещениями для хранения, зоной барбекю и зоной отдыха, тренажерным залом.
Окончание строительства - август 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Современная кухонная бытовая техника
Мраморный пол
Сантехника Grohe
Видеодомофон
Кондиционеры
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах езды от центра Пафоса.
Пляж - 2 км
Аэропорт - 17 км
Школа - 100 метров
Центр города - 6 км
Торговый центр - 4 км
Резиденции в марине Лимассола - это единственный жилой комплекс Средиземноморья, построенный на воде. С террас квартир открывается панорамный вид на море и Лимассол, прибрежный город. Рядом находятся пристани для яхт, пляж с белым песком, рестораны, спа центр, бутики.
Вся территория марины окружена садами и прогулочными зонами, доступными только для владельцев резиденций в марине, имеет высокий уровень безопасности и качества строительства. Этот уникальный жилой комплекс, спроектированный известной командой архитекторов и инженеров, расположен в непосредственной близи к живописному историческому центру города.
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Цена не включает НДС.