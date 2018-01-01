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Современная резиденция рядом с центром Пафоса, Кония, Кипр

Пафос, Кипр
от
€720,000
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13
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О комплексе

Предлагаются элитные виллы с парковочными местами, бассейнами и террасами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 5 минутах от исторического центра Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и парком.

Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Современная резиденция рядом с центром Пафоса, Кония, Кипр
Пафос, Кипр
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€720,000
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