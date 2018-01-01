Элитные апартаменты и виллы в закрытой резиденции с бассейнами, Хлорака, Кипр

Лимасол, Кипр

от €690,000

Новый закрытый жилой комплекс состоит из 3 корпусов по 10 квартир и 4 таунхаусов. Уникальный 5-этажный кондоминиум класса люкс предлагает апартаменты, каждая с собственной парковкой и кладовой. Большая часть апартаментов имеет панорамные и захватывающие виды на Средиземное море, городские пейзажи Лимассола и его живописные пригороды. Двухуровневые дома имеют уютный современный дизайн с внешней отделкой из дерева, частные ландшафтные сады, просторные парковки, доступ к детской игровой площадке и бассейну общего пользования. Особенности квартир Квартиры имеют 2-3 спальни и 2-3 ванные комнаты. Удобства и оснащение в доме Пол с подогревом Окна с двойным остеклением Электрические жалюзи Ландшафтный сад со взрослыми деревьями Автоматическая система полива Солнечная система для нагрева воды Расположение и объекты поблизости Самые известные песчаные пляжи, магазины, аптеки, кафе, рестораны и прочая необходимая инфраструктура Лимассола находятся в шаговой доступности.