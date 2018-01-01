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Элитные апартаменты и виллы в закрытой резиденции с бассейнами, Хлорака, Кипр

Chloraka, Кипр
от
€508,000
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5
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О комплексе

Резиденция располагает ухоженными садами, инфинити-бассейнами, клубом и теннисным кортом, баром и рестораном, тренажерным залом, сауной и парной, массажными салоном и салоном красоты, детской площадкой, пешеходными дорожками.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на вершине холма, рядом с тавернами, барами, пабами и ночными клубами, всей необходимой инфраструктурой, международной школой и достопримечательностями, в нескольких минутах езды от порта Пафоса, набережной и магазинов.

  • Ближайший пляж - 2 минуты
  • Центр Пафоса - 5 минут
  • Археологические достопримечательности - 3 минуты
  • Порт и набережная - 9 минут
  • Автомагистраль - 15 минут
  • Международный аэропорт - 25 минут
  • Международная школа - 5 минут
  • Университет - 12 минут
Местонахождение новостройки
Chloraka, Кипр

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Элитные апартаменты и виллы в закрытой резиденции с бассейнами, Хлорака, Кипр
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€508,000
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