Современная резиденция с бассейном и тренажерным залом в центре Пафоса, Кипр

Trachoni, Кипр

Цена по запросу

Сдача в: 2024

Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более 75% площади проекта отведено ландшафтным садам с извилистыми дорожками и прудами, которые окружают два больших бассейна, детский бассейн и игровая площадка. Идеальная локация, где можно в полной мере насладиться преимуществами жизни на Кипре. Квартиры запроектированы с заботой о каждой детали, включая качественную отделку. Учтены все мелочи настолько, чтобы жители и их гости от самого входа чувствовали себя как дома. Здесь каждый легко найдет то, что идеально соответствует его привычному образу жизни. Каждая квартира включает в себя широкий выбор отделки, от изысканных отделочных материалов до высококачественной сантехники, что обеспечит комфортное проживание, душевное спокойствие и больше времени, чтобы насладиться своим собственным кусочком рая.