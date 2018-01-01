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Современная резиденция с бассейном и тренажерным залом в центре Пафоса, Кипр

Пафос, Кипр
от
€467,000
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7
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О комплексе

Резиденция располагает тренажерным залом, сауной и массажным кабинетом, садом на крыше и бассейном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в жилом районе в центре города.

  • Супермаркет - 200 метров
  • Пляж - 2,5 км
  • Аэропорт - 17 км
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Современная резиденция с бассейном и тренажерным залом в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€467,000
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