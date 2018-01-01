Современная резиденция с бассейном и тренажерным залом в центре Пафоса, Кипр

Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют сады на крыше и панорамные виды.
Окончание строительства - осень 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, менее чем в 3 км от пляжей, удостоенных Голубого флага, рядом со школой и автомагистралью, в пешей доступности от супермаркета и торгового центра.
Комплекс из двух зданий рядом с деловым центром Лимассола. С уникальным дизайном и удобным расположением, с доступом к главным дорогам и в нескольких минутах ходьбы от школ, магазинов и пляжа.
В проекте просторные террасы и балконы в каждом апартаменте, а также одна терраса на крыше.
Расположение и объекты поблизости
Агиос Афанасиос – муниципалитет в области Лимассола, расположенный к северо-востоку от самого города Лимассол, в небольшой долине с холмами.
Расстояние от комплекса:
Центр города, школы, магазины - 100 м.
Пляж - 500 м.
Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более 75% площади проекта отведено ландшафтным садам с извилистыми дорожками и прудами, которые окружают два больших бассейна, детский бассейн и игровая площадка. Идеальная локация, где можно в полной мере насладиться преимуществами жизни на Кипре.
Квартиры запроектированы с заботой о каждой детали, включая качественную отделку. Учтены все мелочи настолько, чтобы жители и их гости от самого входа чувствовали себя как дома. Здесь каждый легко найдет то, что идеально соответствует его привычному образу жизни. Каждая квартира включает в себя широкий выбор отделки, от изысканных отделочных материалов до высококачественной сантехники, что обеспечит комфортное проживание, душевное спокойствие и больше времени, чтобы насладиться своим собственным кусочком рая.