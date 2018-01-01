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Комплекс из двух таунхаусов с бассейнами, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€590,000
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6
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О комплексе

Предлагаются элитные таунхаусы с собственными бассейнами, ухоженными садами, панорамным видом на море и горы.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом со всей необходимой инфраструктурой.

  • Супермаркет - 200 метров
  • Пляж - 3,4 км
  • Аэропорт - 17 км
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Комплекс из двух таунхаусов с бассейнами, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€590,000
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