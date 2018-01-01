Комплекс из двух таунхаусов с бассейнами, Пафос, Кипр

Предлагаются виллы с парковочными местами и садами.
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, клубом, красивыми ухоженными садами.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки кондиционеров
Спутниковая система
Домофон
Плиточный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Итальянская кухонная мебель
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах от города Ларнака и в 10 минутах от международного аэропорта.
Пафос - 1 час 35 минут
Лимассол - 45 минут
Никосия - 35 минут
Фамагуста - 40 минут
Предлагается просторная комфортабельная вилла с бассейном 3 х 6 м.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре туристической зоны и в нескольких минутах ходьбы от моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями, пляжами, отмеченными Голубым флагом, автомагистралями, школами, больницами, магазинами, 18-луночными полями для гольфа и пятизвездочными курортами, в нескольких минутах езды от международного аэропорта.
Курорт Сохо - это единственный в своем роде жилой комплекс и известная достопримечательность Пафоса. Комплекс расположеннен на самой красивой набережной города. Этот курорт станет самым высоким зданием в городе, с двумя башнями - жилой West Tower с 15 этажами и строящейся 5-звездочной гостиничной сетью на East Tower с 16 этажами.
Архитектура этого проекта – это плавные линии и изгибы, которые увенчаны элегантным футуристическим силуэтом башен, который отражает чувство роскоши и комфорта, органично вписываясь в окружающий ландшафт.
В жилом комплексе есть тренажерный зал, спа-центр, бассейн, спортивный зал, парк, детскую площадку и красивые сады - необходимые удобства для здорового и комфортного образа жизни. Кроме того, курорт будет окружен роскошными отелями, ночными клубами, школами и университетами.
Типы апартаментов: 3, 4 спальни
Крытая площадь: 144 кв.м - 190 кв.м
Цена: €1,720,000 - €4,390,000
Цена не включает НДС.