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Современные виллы в известном гольф-курорте, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€905,000
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13
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами и большими террасами.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Панорамные окна
  • Итальянская кухня
  • Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
  • Полис - 35 минут
  • Лимассол - 40 минут
  • Центр Пафоса - 20 минут
  • Царские гробницы - 27 минут
  • Торговый центр - 25 минут
  • Гавань - 26 минут
  • Пляж - 26 минут
  • Больница - 18 минут
  • Международная школа - 20 минут
  • Международный аэропорт - 10 минут
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Современные виллы в известном гольф-курорте, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
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