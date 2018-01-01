Современные виллы в известном гольф-курорте, Пафос, Кипр

Резиденция располагает садом и парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Главная дорога - 200 метров
Торговый центр - 550 метров
Супермаркет - 400 метров
Школа - 850 метров
Порт - 1,3 км
Гавань - 3,5 км
Аквапарк - 2,2 км
Поле для гольфа - 2,4 км
Международный аэропорт Пафоса - 45 км
Международный аэропорт Ларнаки - 60 км
Никосия - 60 км
Предлагаются просторные современные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют сады на крыше и панорамные виды.
Окончание строительства - осень 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном престижном районе, менее чем в 3 км от пляжей, удостоенных Голубого флага, рядом со школой и автомагистралью, в пешей доступности от супермаркета и торгового центра.
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море, побережье и город.
Резиденция располагает большой гаванью для 650 яхт (до 110 метров), 14 кафе и ресторанами, магазинами, спа-центром и фитнес-клубом, бассейнами и зелеными зонами, прямым выходом к морю, подземным гаражом, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на острове, в 5 минутах ходьбы от центра Лимассола и в двух шагах от пляжа.