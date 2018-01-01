Новый комплекс вилл с бассейнами в 900 метрах от пляжа, Хлорака, Пафос, Кипр

Предлагаются новые виллы с собственными бассейнами, террасами на крыше, зонами барбекю.
Резиденция состоит из 10 вилл и 6-этажного жилого здания и располагает бассейном для взрослых и детей, теннисным кортом и детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Бронированная дверь
Москитные сетки
Стенные шкафы
Кондиционеры
Полы с подогревом
Солнечные и электрические водонагреватели
Светодиодное освещение
ТВ
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, всего в 150 метрах от ближайшего пляжа, в пешей доступности от знаменитого маяка и Королевских гробниц, рядом с торговым центром, средневековым замком и другими достопримечательностями.
Предлагаются меблированные апартаменты с парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает бассейном и ухоженными садами.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 3% в течение 5 лет.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких метрах от моря, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, достопримечательностями и пляжами, удостоенными Голубого флага.
Природный парк Акамас — 15 минут
Пляж, удостоенный Голубого флага — 4 минуты
Гавань — 8 минут
Царские гробницы — 12 минут
Исторический центр Пафоса — 15 минут
Торговый центр — 13 минут
Археологический парк — 13 минут
Порт и набережная — 14 минут
Автомагистраль — 20 минут
Международный аэропорт — 30 минут
Резиденция состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов и располагает большим бассейном.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном живописном районе.
Пляжи Айя-Напы и Ларнаки - 15 минут езды
Аэропорт Ларнаки - 25 минут езды
Супермаркет - 1 км
Ресторан - 1 км