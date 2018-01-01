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Новый комплекс вилл с бассейнами в 900 метрах от пляжа, Хлорака, Пафос, Кипр

Chloraka, Кипр
от
€560,000
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10
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами 7 х 3 м, садами, террасами на крыше и парковочными местами.

Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 900 метров
  • Школа - 1 км
  • Аэропорт Пафоса - 10 км
  • Порт Пафоса - 4 км
  • Корал-Бэй - 8 км
Местонахождение новостройки
Chloraka, Кипр

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Новый комплекс вилл с бассейнами в 900 метрах от пляжа, Хлорака, Пафос, Кипр
Chloraka, Кипр
от
€560,000
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