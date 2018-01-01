Новый комплекс вилл с бассейнами в 900 метрах от пляжа, Хлорака, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр

от €1,03 млн

Предлагаются новые виллы с собственными бассейнами, террасами на крыше, зонами барбекю. Резиденция состоит из 10 вилл и 6-этажного жилого здания и располагает бассейном для взрослых и детей, теннисным кортом и детской площадкой. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Бронированная дверь Москитные сетки Стенные шкафы Кондиционеры Полы с подогревом Солнечные и электрические водонагреватели Светодиодное освещение ТВ Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, всего в 150 метрах от ближайшего пляжа, в пешей доступности от знаменитого маяка и Королевских гробниц, рядом с торговым центром, средневековым замком и другими достопримечательностями.