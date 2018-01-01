Жилой комплекс рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр

ОПЫТ ЛИМАССОЛЬНОГО СЕРДЦА City Terrace - это захватывающий дух новый жилой комплекс в центре Лимассола. Жители предлагают людей, которые ищут роскошный образ жизни в городской среде и никогда не находятся слишком далеко от бьющегося сердца города. Само здание сочетает в себе новейшую архитектуру и художественный дизайн с инновационным дизайном и несравненной роскошью. Уникально спроектированная, привлекательная структура состоит из 27 квартир на шести этажах. Апартаменты варьируются от одной, двух до трех спален и включают в себя впечатляющие роскошные пентхаусы с тремя спальнями. Это делает City Terrace идеальным для пар или семей, которые хотят сделать оживленный город Лимассол своим домом. ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ УСТАНОВЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ & ЭТАЖНЫЕ ТИЛИ Итальянские кухни и шкафы; ИДЕАЛЬНАЯ СТАНДАРТНАЯ сантехника, напольные покрытия FLORIM & MARAZZI; БОЛЬШИЕ смесители и краны; Гранитные столешницы. KOOLEN & HEATING Правила электрического отопления (настенный блок); Правила кондиционирования воздуха; Солнечные панели горячей воды. ФЕНСТЕР И ОСВЕЩЕНИЕ двойные стеклянные окна; Окна и решетки для дверей патио; Декоративные потолки со скрытым освещением. INSULATION & PIPING Двухстенный двухкилочный теплоизоляция с высоким стандартом; Система водопровода под давлением; Санитарная система «труба в трубе». КОМПЛЕКСНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ Безопасные входные ворота; Видеонаблюдение во всех общественных местах; Защитные двери; Видеотел. КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ открытая детская площадка; Внутренний тренажерный зал; ландшафтные сады. ПАРК ВОЗМОЖНОСТИ частная крытая парковка; Вариант для второй парковки; Гостевая парковка. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И ЛИХТИНГ солнечные батареи для энергопотребления в общественных местах; Светодиодное освещение для общественных мест. # роскошь # дизайнер #рестораны # башня #towerCyprus #cyprusrealestate #cyprusproperties #penthouse
Предлагаются современные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и ухоженными садами, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится среди живописных холмов, в нескольких минутах езды от центра города, в 3 км от поля для гольфа на 18 лунок.
Пляж - 10 км
Супермаркет - 2,5 км
Аэропорт - 22 км
Проект расположен в одном из престижных районов Лимассола, Пантеа. Современный дизайн здания и элегантная планировка добавят красоты району. В здании будут расположены роскошные 2- и 3-спальные квартиры с просторными помещениями и незабываемым видом на побережье и город Лимассола. Дополнительное удобство - терраса на крыше для отдыха.
Расположение и объекты поблизости
Пантеа - тихий пригород Лимассола среди холмов и горной местности. Расстояние от комплекса:
Школы - 100 м.
Магазины - 500 м.
Центр города - 1,5 км.
Пляж - 3 км.