  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилой комплекс рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр

Жилой комплекс рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр

Пафос, Кипр
от
€495,000
;
13
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются виллы с балконами и террасами, видами на Средиземное море и собственными бассейнами.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Панорамные окна
  • Итальянская кухня
  • Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая гавань, туристическую зону и торговый центр.

  • Полис - 35 минут
  • Лимассол - 40 минут
  • Центр Пафоса - 2 минуты
  • Царские гробницы - 15 минут
  • Торговый центр - 7 минут
  • Гавань - 8 минут
  • Пляж - 9 минут
  • Больница - 8 минут
  • Международная школа - 10 минут
  • Автомагистраль - 8 минут
  • Международный аэропорт - 15 минут
  • Гольф-клуб - 20 минут
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Современная резиденция рядом с пляжем и набережной, в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€262,500
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и спа-центром, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€1,36 млн
Жилой комплекс Элитная резиденция с живописными видами в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€460,000
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€808,500
Жилой комплекс Престижная резиденция с видами на море и горы, Героскипу, Пафос, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€395,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€495,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом CITY TERRACE
Многоквартирный жилой дом CITY TERRACE
Лимасол, Кипр
от
€370,300
Площадь 72–143 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
ОПЫТ ЛИМАССОЛЬНОГО СЕРДЦА City Terrace - это захватывающий дух новый жилой комплекс в центре Лимассола. Жители предлагают людей, которые ищут роскошный образ жизни в городской среде и никогда не находятся слишком далеко от бьющегося сердца города. Само здание сочетает в себе новейшую архитектуру и художественный дизайн с инновационным дизайном и несравненной роскошью. Уникально спроектированная, привлекательная структура состоит из 27 квартир на шести этажах. Апартаменты варьируются от одной, двух до трех спален и включают в себя впечатляющие роскошные пентхаусы с тремя спальнями. Это делает City Terrace идеальным для пар или семей, которые хотят сделать оживленный город Лимассол своим домом. ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ УСТАНОВЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ & ЭТАЖНЫЕ ТИЛИ Итальянские кухни и шкафы; ИДЕАЛЬНАЯ СТАНДАРТНАЯ сантехника, напольные покрытия FLORIM & MARAZZI; БОЛЬШИЕ смесители и краны; Гранитные столешницы. KOOLEN & HEATING Правила электрического отопления (настенный блок); Правила кондиционирования воздуха; Солнечные панели горячей воды. ФЕНСТЕР И ОСВЕЩЕНИЕ двойные стеклянные окна; Окна и решетки для дверей патио; Декоративные потолки со скрытым освещением. INSULATION & PIPING Двухстенный двухкилочный теплоизоляция с высоким стандартом; Система водопровода под давлением; Санитарная система «труба в трубе». КОМПЛЕКСНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ Безопасные входные ворота; Видеонаблюдение во всех общественных местах; Защитные двери; Видеотел. КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ открытая детская площадка; Внутренний тренажерный зал; ландшафтные сады. ПАРК ВОЗМОЖНОСТИ частная крытая парковка; Вариант для второй парковки; Гостевая парковка. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И ЛИХТИНГ солнечные батареи для энергопотребления в общественных местах; Светодиодное освещение для общественных мест. # роскошь # дизайнер #рестораны # башня #towerCyprus #cyprusrealestate #cyprusproperties #penthouse
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Тсада, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами, Тсада, Кипр
Цада, Кипр
от
€1,60 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и ухоженными садами, парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится среди живописных холмов, в нескольких минутах езды от центра города, в 3 км от поля для гольфа на 18 лунок. Пляж - 10 км Супермаркет - 2,5 км Аэропорт - 22 км
Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€420,000
Агентство: TRANIO
Проект расположен в одном из престижных районов Лимассола, Пантеа. Современный дизайн здания и элегантная планировка добавят красоты району. В здании будут расположены роскошные 2- и 3-спальные квартиры с просторными помещениями и незабываемым видом на побережье и город Лимассола. Дополнительное удобство - терраса на крыше для отдыха. Расположение и объекты поблизости Пантеа - тихий пригород Лимассола среди холмов и горной местности. Расстояние от комплекса: Школы - 100 м. Магазины - 500 м. Центр города - 1,5 км. Пляж - 3 км.
Realting.com
Перейти