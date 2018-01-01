Жилой комплекс рядом с морем, в центре Пафоса, Кипр

Лимасол, Кипр

от €370,300

72–143 м² 3

Сдача в: 2022

ОПЫТ ЛИМАССОЛЬНОГО СЕРДЦА City Terrace - это захватывающий дух новый жилой комплекс в центре Лимассола. Жители предлагают людей, которые ищут роскошный образ жизни в городской среде и никогда не находятся слишком далеко от бьющегося сердца города. Само здание сочетает в себе новейшую архитектуру и художественный дизайн с инновационным дизайном и несравненной роскошью. Уникально спроектированная, привлекательная структура состоит из 27 квартир на шести этажах. Апартаменты варьируются от одной, двух до трех спален и включают в себя впечатляющие роскошные пентхаусы с тремя спальнями. Это делает City Terrace идеальным для пар или семей, которые хотят сделать оживленный город Лимассол своим домом. ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ УСТАНОВЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ & ЭТАЖНЫЕ ТИЛИ Итальянские кухни и шкафы; ИДЕАЛЬНАЯ СТАНДАРТНАЯ сантехника, напольные покрытия FLORIM & MARAZZI; БОЛЬШИЕ смесители и краны; Гранитные столешницы. KOOLEN & HEATING Правила электрического отопления (настенный блок); Правила кондиционирования воздуха; Солнечные панели горячей воды. ФЕНСТЕР И ОСВЕЩЕНИЕ двойные стеклянные окна; Окна и решетки для дверей патио; Декоративные потолки со скрытым освещением. INSULATION & PIPING Двухстенный двухкилочный теплоизоляция с высоким стандартом; Система водопровода под давлением; Санитарная система «труба в трубе». КОМПЛЕКСНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ Безопасные входные ворота; Видеонаблюдение во всех общественных местах; Защитные двери; Видеотел. КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ открытая детская площадка; Внутренний тренажерный зал; ландшафтные сады. ПАРК ВОЗМОЖНОСТИ частная крытая парковка; Вариант для второй парковки; Гостевая парковка. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И ЛИХТИНГ солнечные батареи для энергопотребления в общественных местах; Светодиодное освещение для общественных мест. # роскошь # дизайнер #рестораны # башня #towerCyprus #cyprusrealestate #cyprusproperties #penthouse