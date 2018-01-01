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Элитный комплекс вилл с бассейнами, Кония, Кипр

Пафос, Кипр
от
€1,16 млн
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9
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О комплексе

Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами на крыше, террасами и панорамным видом на море.

Удобства и оснащение в доме
  • Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном жилом районе, в западном пригороде Пафоса, в 500 метрах от автомагистрали.

  • Центр города - 1 км
  • Пляж - 5 км
  • Аэропорт - 15 км
  • Ресторан - 2 км
  • Супермаркет - 5 км
  • Школа - 7 км
  • Поле для гольфа - 10 км
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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