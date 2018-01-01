Элитный комплекс вилл с бассейнами, Кония, Кипр

В этом красивом прибрежном комплексе в Лимассоле предлагаются на продажу квартиры с 2 и 3 спальнями, пентхаус и коммерческие помещения под офисы и магазины. В комплексе имеется бассейн, тренажерный зал и крытая парковка.
Пентхаус, расположенный на последнем этаже имеет террасу на крыше с потрясающими видами Средиземного моря. Все квартиры имеют потолки высотой 3,15 метра и отделку премиум-класса, отражающую максимальную изысканность и стиль, что делает их идеальным выбором даже для самого взыскательного покупателя. Независимо от того, хотите ли вы инвестировать в недвижимость для получения арендного дохода или жить в этом престижном месте, эта пляжная недвижимость - идеальный выбор для тех, кто планирует приобрести квартиру в одном из самых желанных мест на Кипре.
Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в стоимость недвижимости.
Лимассол-дель-Мар – это новое слово в архитектуре острова, известное своим уникальным дизайном и замечательным расположением у моря. Из каждой квартиры открывается захватывающий дух вид на Средиземное. Комплекс находится в самом сердце самого престижного района Лимассола, рядом с ресторанами, барами, магазинами и пляжами.
Типы апартаментов: 2, 3 спальни, пентхаус с 4 спальнями
Площадь под крышей: 130 кв.м - 250 кв.м
Цена: €1,820,500 - €7,325,000
Цена не включает НДС.
Предлагаются апартаменты с верандами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - ноябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Лимассола, в 5 минутах езды от супермаркета и менее чем в 10 минутах езды от университета, казино и гавани.