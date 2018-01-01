Современная резиденция с бассейном и садами в центре Лимассола, Кипр

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и видом на море.
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, тренажерным залом, садом на крыше, баром, прачечной, детской площадкой.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в главном туристическом районе Ларнаки.
Пляж - 20 минут
Гавань - 10 минут
Аэропорт - 15 минут
Больница - 15 минут
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаус имеет сад на крыше.
Резиденция располагает прямым выходом на пляж и панорамным видом на море.
Окончание строительства - февраль 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Двойные стеклопакеты
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от моря.
Гавань Ларнаки - 5 минут езды
Школы и колледжи - 5 минут езды
Супермаркеты - 5 минут езды
Аэропорт Ларнаки - 5 минут езды
Предлагаются пентхаусы с большими балконами, садами на крыше и видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Гранитные столешницы
Солнечный водонагреватель
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, баров, минимаркета, автобусной остановки, ресторанов и пляжа.
Пляж, порт, бары и рестораны - 10 минут ходьбы
Торговый центр - 12 минут ходьбы