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Современная резиденция с бассейном и садами в центре Лимассола, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€440,000
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20
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О комплексе

Закрытая резиденция располагает ухоженными садами, зонами отдыха и открытым бассейном.

Удобства и оснащение в доме
  • Гранитные столешницы
  • Качественная сантехника
  • Москитные сетки
  • Подвесные потолки со скрытой подсветкой
  • Солнечные панели
  • Бронированная дверь
  • Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 350 метров
  • Автомагистраль - 500 метров
  • Магазины - 100 метров
  • Супермаркеты - 100 метров
  • Пляж - 1,4 км
  • Рестораны - 500 метров
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Современная резиденция с бассейном и садами в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
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