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Виллы с садами, террасами и бассейнами, с видом на море, в живописном городке Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр

Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€5,60 млн
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7
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О комплексе

Комплекссостоит из 7 роскошных вилл, окруженных обширными благоустроенными садами и впечатляющими переливными бассейнами, край которых сливается с горизонтом. Особняки расположены на холме, откуда открывается потрясающий вид Средиземного моря.

Элементы внешней архитектуры состоят из балконов и сложных объемов, бросающих вызов гравитации, превращая игру света и тени в хорошо организованное ландшафтное пространство. Основной вход на виллу расположен с северной стороны, когда сад, терраса, лужайка и бассейн обращены в сторону моря.

Расположение и объекты поблизости

Агиос Тихонас – это живописный городок в пригороде Лимассола, находящийся выше трассы Лимассол-Никосия. Этот заселенный район дарит своим жителям чарующий панорамный вид на море и легкий доступ к центру города. Агиос Тихонас - это идеальное место для такой роскошной недвижимости, чем и продолжает привлекать состоятельных людей, строящих здесь свои виллы и особняки.

Поблизости:

  • Спортивный центр Athlesis: 2,4 км
  • Кафе Baguette Corner: 2,7 км
  • Супермаркет Ayios Tychonas: 1,4 км
  • Таверна Ta Tria Alonia: 1,5 км
  • Таверна Agios Epiktitos: 2,2 км
Местонахождение новостройки
Сообщество Святого Тихона, Кипр

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Виллы с садами, террасами и бассейнами, с видом на море, в живописном городке Агиос Тихонас, Лимассол, Кипр
Сообщество Святого Тихона, Кипр
от
€5,60 млн
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