Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр

Предлагается современная вилла с панорамным видом на море, мраморным бассейном 10 х 5 м, садом на крыше, зоной барбекю,
Удобства и оснащение в доме
Мраморные полы
Полы с подогревом
Лифт
Солнечный водонагреватель
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом престижном районе Пафоса, в пешей доступности от пляжа.
Лимассол-дель-Мар – это новое слово в архитектуре острова, известное своим уникальным дизайном и замечательным расположением у моря. Из каждой квартиры открывается захватывающий дух вид на Средиземное. Комплекс находится в самом сердце самого престижного района Лимассола, рядом с ресторанами, барами, магазинами и пляжами.
Типы апартаментов: 2, 3 спальни, пентхаус с 4 спальнями
Площадь под крышей: 130 кв.м - 250 кв.м
Цена: €1,820,500 - €7,325,000
Цена не включает НДС.
ID: CP-651
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия
- Расстояние до моря -25 мин
- Расстояние до Лефкоша - 8 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 110 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТЫ:
САД
ПАРКОВКА
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/ Откройте для себя выгодные возможности инвестирования в недвижимость в Никосии, столице Кипра! Благодаря своему богатому историческому наследию и культурному разнообразию, этот город является привлекательным местом для проницательных инвесторов. Приобретите роскошную квартиру или современную виллу, расположенную в престижных районах, включая оживленные торговые и развлекательные центры. Воспользуйтесь процветающим рынком недвижимости и привлекательными государственными льготами, направленными на привлечение иностранных инвестиций. Воспользуйтесь моментом, чтобы насладиться современным стилем жизни и получить значительную прибыль от своих инвестиций. Вступите на путь процветания недвижимости в Никосии уже сегодня!