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Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр

Empa, Кипр
от
€1,94 млн
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8
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О комплексе

Предлагаются виллы с инфинити-бассейном и панорамным видом на море и город.

Каждый дом имеет большой земельный участок площадью более 2 500 м2.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в рядом со всей необходимой инфраструктурой.

  • Центр города - 9 км
  • Пляж - 5 км
  • Аэропорт - 24 км
  • Ресторан - 1,2 км
  • Мини-маркет - 1 км
  • Школа - 4 км
  • Поле для гольфа - 11 км
Местонахождение новостройки
Empa, Кипр

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Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€1,94 млн
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1 объект 1
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