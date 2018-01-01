Комплекс элитных вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр

Предлагаются пентхаусы с большими балконами, садами на крыше и видом на море.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Гранитные столешницы
Солнечный водонагреватель
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, баров, минимаркета, автобусной остановки, ресторанов и пляжа.
Пляж, порт, бары и рестораны - 10 минут ходьбы
Торговый центр - 12 минут ходьбы
Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более 75% площади проекта отведено ландшафтным садам с извилистыми дорожками и прудами, которые окружают два больших бассейна, детский бассейн и игровая площадка. Идеальная локация, где можно в полной мере насладиться преимуществами жизни на Кипре.
Квартиры запроектированы с заботой о каждой детали, включая качественную отделку. Учтены все мелочи настолько, чтобы жители и их гости от самого входа чувствовали себя как дома. Здесь каждый легко найдет то, что идеально соответствует его привычному образу жизни. Каждая квартира включает в себя широкий выбор отделки, от изысканных отделочных материалов до высококачественной сантехники, что обеспечит комфортное проживание, душевное спокойствие и больше времени, чтобы насладиться своим собственным кусочком рая.
Проект - многофункциональный комплекс в центре города. В проекте здание с квартирами с 1-3 спальнями и студиями с современным и роскошным дизайном, магазины на первом этаже, парковка для велосипедистов, ландшафтные сады на крыше.
Расположение и объекты поблизости
В центре города Ларнака. Рядом оживлённые улицы, живописные площади, кафе, рестораны, магазины, бары.
Школа: 20 м
Аэропорт: 8 км
Университет: 2 км
Больница: 2 км
Пляж: 500 м