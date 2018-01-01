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Комплекс элитных вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр

Androlikou, Кипр
от
€1,60 млн
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12
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О комплексе

Предлагаются высококачественная меблированная виллы с панорамным видом на море, бассейном и ухоженным садом.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с заповедником Акамас, небольшой гаванью, клубом верховой езды.

Местонахождение новостройки
Androlikou, Кипр

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Комплекс элитных вилл с панорамным видом на море, Пафос, Кипр
Androlikou, Кипр
от
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Цена по запросу
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