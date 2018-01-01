Новая элитная резиденция с бассейном и конференц-залами, Лимассол, Кипр

Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

от €155,000

📍 Район Catalkoy – это пригород Кирении, где очень хорошо развита инфраструктура. Здесь есть крупные гипермаркеты, школы, 5-звёздочные отели с казино, пляжи, банки, магазины, аптеки, рестораны, кафе, бары, заправочные станции и др. 💎 В общем, район Catalkoy прекрасно подходит для жизни и отдыха всей семьей. Мы предагаем Вам комплекс “Catalkoy Life” в данном регионе с удобным планом оплаты. ⭐️ Проект “Catalkoy Life” – бутиковый комплекс апартаментов, который располагается в районе Catalkoy. 🏠 ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ: Апартаменты 3+1 с садом (117 м2 + сад 80-190 м2) – от 155 000£ Апартаменты 3+1 с террасой на крыше (118-120 м2 + терраса на крыше 126-128 м2) – от 165 000£ К каждой квартире предусмотрено своё парковочное место. В комплексе также есть общий открытый бассейн. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ✅ Гидроизоляция крыши ✅ Лестницы из натурального мрамора или дерева на выбор ✅ Ламинированный паркет в спальнях, керамогранит ( 60x60, 60х120) на всех остальных участках, керамическая плитка в ванных комнатах и участках стены над столешницей кухни - цвета и модели на выбор ✅ Глянцевые акриловые кухонные шкафы (верхние/нижние) - цвета и модели на выбор ✅ Ламинированные шкафы в спальнях ✅ Наружные окна и балконные двери из алюминиевого двойного стеклопакета ✅ Межкомнатные двери American Press ✅ Солнечные панели и цистерна на 2 тонны горячей воды ✅ Выход для спутниковой антенны в гостиной и спальне ✅ Инфраструктура для системы центрального отопления и мультиинверторного кондиционирования ✅ Входная стальная дверь ✅ Тепло- и гидроизоляция крыши ✅ Соответствующая почва будет размещена и обустроена в саду (система полива, посадки цветов, трав и деревьев за счет покупателя) ✅ Встроенные шкафы во всех спальнях ✅ Ванные комнаты с тумбой под умывальник ✅ Гардероб у входа (где показано в проекте) ✅ Встроенный резервуар для санузла ✅ Инфраструктура для спутниковой системы ✅ Наружные стены из экокирпича 🗓 ПЛАН ПЛАТЕЖЕЙ: 30% Первоначальный взнос 30% При получении ключей 40% Беспроцентная рассрочка на 2 года