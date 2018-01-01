Новая элитная резиденция с бассейном и конференц-залами, Лимассол, Кипр

Современная резиденция располагает ухоженными садами, террасами и зонами отдыха, открытым инфинити-бассейном и детским бассейном, видеонаблюдением, тренажерным залом, конференц-залами и залами для мероприятий, парковкой.
Предлагаются виллы с собственными бассейнами и садами на крыше с живописным видом.
Четыре смежные виллы имеют общий бассейн.
Преимущества
Недвижимость подходит для ускоренного получения вида на жительство.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре прибрежного района Пейя, рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая супермаркеты, аптеки, рестораны и бары, медицинские центры, частные и муниципальные школы, стадион, фитнес-центр, и всего в трех минутах езды от знаменитых песчаных пляжей Корал-Бэй.
📍 Район Catalkoy – это пригород Кирении, где очень хорошо развита инфраструктура. Здесь есть крупные гипермаркеты, школы, 5-звёздочные отели с казино, пляжи, банки, магазины, аптеки, рестораны, кафе, бары, заправочные станции и др.
💎 В общем, район Catalkoy прекрасно подходит для жизни и отдыха всей семьей. Мы предагаем Вам комплекс “Catalkoy Life” в данном регионе с удобным планом оплаты.
⭐️ Проект “Catalkoy Life” – бутиковый комплекс апартаментов, который располагается в районе Catalkoy.
🏠 ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ:
Апартаменты 3+1 с садом (117 м2 + сад 80-190 м2) – от 155 000£
Апартаменты 3+1 с террасой на крыше (118-120 м2 + терраса на крыше 126-128 м2) – от 165 000£
К каждой квартире предусмотрено своё парковочное место. В комплексе также есть общий открытый бассейн.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
✅ Гидроизоляция крыши
✅ Лестницы из натурального мрамора или дерева на выбор
✅ Ламинированный паркет в спальнях, керамогранит ( 60x60, 60х120) на всех остальных участках, керамическая плитка в ванных комнатах и участках стены над столешницей кухни - цвета и модели на выбор
✅ Глянцевые акриловые кухонные шкафы (верхние/нижние) - цвета и модели на выбор
✅ Ламинированные шкафы в спальнях
✅ Наружные окна и балконные двери из алюминиевого двойного стеклопакета
✅ Межкомнатные двери American Press
✅ Солнечные панели и цистерна на 2 тонны горячей воды
✅ Выход для спутниковой антенны в гостиной и спальне
✅ Инфраструктура для системы центрального отопления и мультиинверторного кондиционирования
✅ Входная стальная дверь
✅ Тепло- и гидроизоляция крыши
✅ Соответствующая почва будет размещена и обустроена в саду (система полива, посадки цветов, трав и деревьев за счет покупателя)
✅ Встроенные шкафы во всех спальнях
✅ Ванные комнаты с тумбой под умывальник
✅ Гардероб у входа (где показано в проекте)
✅ Встроенный резервуар для санузла
✅ Инфраструктура для спутниковой системы
✅ Наружные стены из экокирпича
🗓 ПЛАН ПЛАТЕЖЕЙ:
30% Первоначальный взнос
30% При получении ключей
40% Беспроцентная рассрочка на 2 года
Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более 75% площади проекта отведено ландшафтным садам с извилистыми дорожками и прудами, которые окружают два больших бассейна, детский бассейн и игровая площадка. Идеальная локация, где можно в полной мере насладиться преимуществами жизни на Кипре.
Квартиры запроектированы с заботой о каждой детали, включая качественную отделку. Учтены все мелочи настолько, чтобы жители и их гости от самого входа чувствовали себя как дома. Здесь каждый легко найдет то, что идеально соответствует его привычному образу жизни. Каждая квартира включает в себя широкий выбор отделки, от изысканных отделочных материалов до высококачественной сантехники, что обеспечит комфортное проживание, душевное спокойствие и больше времени, чтобы насладиться своим собственным кусочком рая.