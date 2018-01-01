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Новая элитная резиденция с бассейном и конференц-залами, Лимассол, Кипр

Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€515,000
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20
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О комплексе

Современная резиденция располагает ухоженными садами, террасами и зонами отдыха, открытым инфинити-бассейном и детским бассейном, видеонаблюдением, тренажерным залом, конференц-залами и залами для мероприятий, парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Видеодомофон
  • Полы с подогревом
  • Подготовка для установки кондиционеров
  • Система "умный дом"
  • Гранитные столешницы
  • Плиточный пол
  • Качественная сантехника
  • Солнечные панели
  • Бронированная дверь
Расположение и объекты поблизости
  • Банки - 1 км
  • Гипермаркеты - 1,3 км
  • Школа - 900 метров
  • Медицинский центр - 2,3 км
  • Рестораны - 1 км
  • Пляж - 2 км
Местонахождение новостройки
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр

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Новая элитная резиденция с бассейном и конференц-залами, Лимассол, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€515,000
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Жилой комплекс Limassol Park
Жилой комплекс Limassol Park
Trachoni, Кипр
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Etalon Estate Group
Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более 75% площади проекта отведено ландшафтным садам с извилистыми дорожками и прудами, которые окружают два больших бассейна, детский бассейн и игровая площадка. Идеальная локация, где можно в полной мере насладиться преимуществами жизни  на Кипре. Квартиры запроектированы с заботой о каждой детали, включая качественную отделку. Учтены все мелочи настолько, чтобы жители и их гости от самого входа чувствовали себя как дома. Здесь каждый легко найдет то, что идеально соответствует его привычному образу жизни. Каждая квартира включает в себя широкий выбор отделки, от изысканных отделочных материалов до высококачественной сантехники, что обеспечит комфортное проживание,  душевное спокойствие и больше времени, чтобы насладиться своим собственным кусочком рая.
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