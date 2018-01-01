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Новая резиденция с бассейном рядом с пляжами и центром Лимассола, Кипр

Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€2,77 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются новые виллы и таунхаусы с садами.

Некоторые дома имеют собственные бассейны.

Резиденция располагает общим бассейном.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Дизайнерские кухни
  • Мраморные лестницы
  • Солнечные водонагреватели
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
  • Автоматическая система полива
  • Двойные стеклопакеты
  • Москитные сетки
  • Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится недалеко от песчаных пляжей и всей необходимой инфраструктуры, в нескольких минутах езды от центра Лимассола и частных школ.

Местонахождение новостройки
Сообщество Муттаякас, Кипр

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Новая резиденция с бассейном рядом с пляжами и центром Лимассола, Кипр
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от
€2,77 млн
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