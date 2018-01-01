Закрытая резиденция с бассейнами и садами рядом с побережьем и гольф-клубом, Лимассол, Кипр

Пейя, Кипр

от €4,00 млн

Предлагается вилла с панорамным видом на море и горы, инфинити-бассейном и зоной барбекю, ухоженным садом. Возможно создание поля для гольфа и теннисного корта. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, рядом с природным парком Акамас, в нескольких минутах ходьбы от порта и красивого пляжа, всего в нескольких минутах езды от всей необходимой инфраструктуры и Корал Бэй с пляжами, удостоенными Голубого флага. Море - 500 метров Аэропорт - 30 км Супермаркет - 2 км