Закрытая резиденция с бассейнами и садами рядом с побережьем и гольф-клубом, Лимассол, Кипр

Предлагаются элитные просторные апартаменты с пентхаусы с балконами и живописными видами.
Резиденция располагает консьержем, клубом, мини-маркетом и баром, террасами, пешеходными дорожками, детской площадкой, двумя большими бассейнами с джакузи, детским бассейном, тренажерным залом, сауной и парной, парковкой, теннисными кортами, ухоженными зелеными зонами.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Лимассола, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами, пляжами, удостоенными Голубого флага, тематическим парком, гаванью, полем для гольфа на 18 лунок.