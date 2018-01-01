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Закрытая резиденция с бассейнами и садами рядом с побережьем и гольф-клубом, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€288,000
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О комплексе

Предлагаются элитные просторные апартаменты с пентхаусы с балконами и живописными видами.

Резиденция располагает консьержем, клубом, мини-маркетом и баром, террасами, пешеходными дорожками, детской площадкой, двумя большими бассейнами с джакузи, детским бассейном, тренажерным залом, сауной и парной, парковкой, теннисными кортами, ухоженными зелеными зонами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пригороде Лимассола, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами, пляжами, удостоенными Голубого флага, тематическим парком, гаванью, полем для гольфа на 18 лунок.

  • Гольф-клуб - 2 минуты
  • Гавань - 10 минут
  • Набережная - 10 минут
  • Исторический центр города - 10 минут
  • Международная школа - 1 минута
  • Автобусная остановка - 1 минута
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Закрытая резиденция с бассейнами и садами рядом с побережьем и гольф-клубом, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€288,000
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