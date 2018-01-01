Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, Кипр

Предлагаются красивые современные виллы с панорамным видом на море и бассейнами.

Особенности квартир

Первый этаж: просторная светлая гостиная открытой планировки с кухней, обеденной зоной и большим балконом с видом на море.

Второй этаж: 3 спальни и 2 ванные комнаты.

Цокольный этаж: спальня/кабинет и ванная комната.

Полы с подогревом

Кондиционеры

Камин

Плиточный пол

Алюминиевые окна с двойным остеклением

Кухонная мебель

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с парком, в самом престижном районе Пафоса, в 7 минутах езды от популярного песчаного пляжа, рядом с автомагистралью и полем для гольфа.