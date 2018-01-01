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Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, Кипр

Героскипу, Кипр
от
€850,000
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12
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О комплексе

Предлагаются красивые современные виллы с панорамным видом на море и бассейнами.

Особенности квартир

Первый этаж: просторная светлая гостиная открытой планировки с кухней, обеденной зоной и большим балконом с видом на море.

Второй этаж: 3 спальни и 2 ванные комнаты.

Цокольный этаж: спальня/кабинет и ванная комната.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
  • Камин
  • Плиточный пол
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с парком, в самом престижном районе Пафоса, в 7 минутах езды от популярного песчаного пляжа, рядом с автомагистралью и полем для гольфа.

Местонахождение новостройки
Героскипу, Кипр

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Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€850,000
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