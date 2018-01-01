Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, Кипр

Предлагаются красивые современные виллы с панорамным видом на море и бассейнами.Особенности квартир
Первый этаж: просторная светлая гостиная открытой планировки с кухней, обеденной зоной и большим балконом с видом на море.
Второй этаж: 3 спальни и 2 ванные комнаты.
Цокольный этаж: спальня/кабинет и ванная комната.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится рядом с парком, в самом престижном районе Пафоса, в 7 минутах езды от популярного песчаного пляжа, рядом с автомагистралью и полем для гольфа.