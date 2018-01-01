  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Закрытая резиденция с бассейном рядом с пляжем, в центре туристического района Пафоса, Кипр

Закрытая резиденция с бассейном рядом с пляжем, в центре туристического района Пафоса, Кипр

Пафос, Кипр
от
€349,000
;
13
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с большими балконами и видом на море.

Резиденция располагает бассейном, джакузи под открытым небом и тренажерным залом.

Удобства и оснащение в доме
  • Гранитные рабочие поверхности
  • Мраморный пол
  • Алюминиевые окна
  • Полы с подогревом
  • Видеонаблюдение
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от торгового центра, баров и ресторанов, рынка и пляжа.

Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Современная резиденция с садом рядом с портом и аквапарком, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€230,000
Резиденция Пентхаус c 4 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-451 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€1,30 млн
Жилой комплекс Резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€385,000
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с парковкой рядом с центром Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€390,000
Резиденция Купить пентхаус у моря с 5 спальнями в Лимассоле, ID-778 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
Вы просматриваете
Закрытая резиденция с бассейном рядом с пляжем, в центре туристического района Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€349,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€4,40 млн
Агентство: TRANIO
Здание, выполненное в стиле Art Deco, полностью облицовано натуральным полированным травертином. В резиденции всего 16 апартаментов, а 8-спальный пентхаус включает бассейн infinity, зимний сад, отдельный лифт с нулевого уровня, террасу с панорамным видом на побережье и горы. Охраняемая огороженная территория с 24-часовым видеонаблюдением, паркинг на 76 автомобилей. На нулевом уровне есть коммерческая зона Piazza Armenia, созданная в лучших архитектурных традициях исторических городов старой Европы. На этом же уровне находятся итальянский ресторан “Mathis”, СПА, салон красоты, сауна, хаммам, криосауна, кислородная комната, бассейн с подогревом, выполненный в виде пещеры, сигарный лаунж “Davidoff” и VIP-бар для членов клуба, винный бутик и салон деликатесов. Резиденция предлагает открытый полуолимпийский бассейн площадью 250 м² (25х10 м) и при нем - бар, детский бассейн, многофункциональная спортивная площадка (теннис, волейбол, баскетбол), парк и детская площадка, тренажерный зал, раздевалки. Удобства и оснащение в доме Высококачественные материалы Термо- гидро- и звукоизоляции здания последнего поколения Внешние и внутренние кирпичные стены Приточно-вытяжная вентиляция с системой теплообмена Чистая высота потолков в апартаментах – 3,15 м В гостиных и столовых полы из дорогих сортов мрамора, а в спальнях - деревянный паркет Сантехника от Villeroy&Boch, краны - Grohe Подогрев полов с управлением от Siemens Кондиционирование обеспечивается системой VRV Daikin последнего поколения Кухни оборудованы встроенной бытовой техникой Miele и гарнитурами Stosa (или аналогичными) в классическом или современном стиле Полный набор консьерж-услуг - аренда апартаментов, автомобилей, уход за одеждой, заказ еды, цветов и напитков, услуги прачечной За каждыми апартаментами закреплена кладовая комната и одно или несколько парковочных мест Расположение и объекты поблизости Клубная резиденция расположена непосредственно на набережной на участке площадью 8000 м² в самом дорогом и престижном районе Лимассола - Амафунта, недалеко от St Raphael - марины для яхт и одноименного отеля. Кроме того, в этом районе сконцентрированы, пожалуй, самые популярные рестораны города.
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€350,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с верандами, парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет в спальнях Кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки электрических жалюзи Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города, рядом торговым центром и клиникой.
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с парковкой рядом с центром Пафоса, Кипр
Жилой комплекс Новая элитная резиденция с парковкой рядом с центром Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€390,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. На каждом этаже находится только одна квартира. Резиденция располагает парковкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, Царских гробниц, Като Пафос, торгового центра.
Realting.com
Перейти