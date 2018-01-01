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Новая закрытая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Кисонерга, Кипр

Empa, Кипр
от
€210,000
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16
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном на крыше, крытой парковкой, помещениями для хранения.

Окончание строительства - ноябрь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Сантехника Grohe
  • Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Кисонерги, рядом с парком и детской площадкой.

  • Пляж - 1,7 км
  • Аэропорт - 23 км
  • Школа - 200 метров
  • Центр города - 7,2 км
  • Торговый центр - 8,3 км
Местонахождение новостройки
Empa, Кипр

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Новая закрытая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Кисонерга, Кипр
Empa, Кипр
от
€210,000
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