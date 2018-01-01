Новая закрытая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Кисонерга, Кипр

Предлагаются виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и живописным видом.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в популярном районе, рядом с центром города Протарас и пляжами с Голубым флагом, в нескольких минутах от центра Паралимни.
Порт - 800 метров
Пляж - 800 метров
Аэропорт - 62 км
Супермаркет - 300 метров
Ресторан - 300 метров
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами и панорамными видами на море и горы.
Резиденция располагает рестораном, открытым бассейном, теннисными кортами, круглосуточным медицинским центром.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полями для гольфа.
Поле для гольфа - 5 минут
Гавань - 12 минут
Пляжи - 15 минут
Центр города Пафос - 12 минут
Порт и набережная - 18 минут
Автомагистраль - 10 минут
Международный аэропорт - 22 минуты
Предлагаются просторные виллы с садами, большими террасами и панорамным видом на море и окрестности.
Возможно строительство бассейна.
Окончание строительства - 2025 год.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Паркет
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с природным заповедником Акамас и сосновым лесом.
Песчаные пляжи - 5 минут
Пляж Корал-Бэй - 7 минут
Кафе и бары - 4 минуты
Торговый центр - 15 минут
Пекарня - 3 минуты
Супермаркет - 5 минут
Частная английская школа - 5 минут
Медицинский центр - 3 минуты
Спортивный центр - 4 минуты
Рестораны - 4 минуты
Зоопарк - 5 минут
Центр Пафоса - 21 минута
Аэропорт - 38 минут