Элитный комплекс вилл с богатой инфраструктурой на первой линии у моря, Пафос, Кипр

Предлагаются виллы с бассейнами и панорамными видами на море и окрестности.
Резиденция располагает кафе и рестораном, круглосуточной охраной и обслуживанием, консьерж-сервисом, спа, фитнесом-центром, сауной и хаммамом, теннисными кортами, спортивными и детскими площадками, велопрокатом, водными видами спорта, школой верховой езды, длинным оборудованным пляжем и набережной, элитным 5-звездочным отелем.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с национальным парком Акамас и морскими пещерами.