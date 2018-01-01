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Элитный комплекс вилл с богатой инфраструктурой на первой линии у моря, Пафос, Кипр

Androlikou, Кипр
от
€3,10 млн
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11
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами и панорамными видами на море и окрестности.

Резиденция располагает кафе и рестораном, круглосуточной охраной и обслуживанием, консьерж-сервисом, спа, фитнесом-центром, сауной и хаммамом, теннисными кортами, спортивными и детскими площадками, велопрокатом, водными видами спорта, школой верховой езды, длинным оборудованным пляжем и набережной, элитным 5-звездочным отелем.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с национальным парком Акамас и морскими пещерами.

Местонахождение новостройки
Androlikou, Кипр

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Элитный комплекс вилл с богатой инфраструктурой на первой линии у моря, Пафос, Кипр
Androlikou, Кипр
от
€3,10 млн
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