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Новая вилла с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€1,58 млн
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15
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О комплексе

Предлагается вилла с бассейном и зоной барбекю.

Площадь земельного участка - 450 м2.

Особенности квартир
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Высокие потолки
  • Кондиционеры в гостиной и основной спальне
  • Качественная сантехника
  • Видеонаблюдение
  • Сигнализация
  • Акустическая система
  • Полы с подогревом
  • Автоматическая система полива
Расположение и объекты поблизости
  • Царские гробницы - 6 км
  • Средневековый замок - 8 км
  • Порт - 8 км
  • Археологический парк - 8 км
  • Аквапарк - 10 км
  • Гольф-клуб - 10 км
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Новая вилла с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,58 млн
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