Новая вилла с бассейном рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр

Предлагаются апартаменты с верандами, парковочными местами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - ноябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Паркет в спальнях
Кухонная мебель
Видеодомофон
Подготовка для установки кондиционеров
Подготовка для установки электрических жалюзи
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с центром Лимассола, в 5 минутах езды от супермаркета и менее чем в 10 минутах езды от университета, казино и гавани.
Резиденция состоит из 8 малоэтажных многоквартирных зданий и 26 вилл.
На территории вы найдете три плавательных бассейна и детский бассейн.
Каждая квартира имеет парковочное место.
Каждая вилла имеет ухоженный сад, просторное патио, балконы с живописным видом.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Кондиционеры в спальнях и гостиных
Предлагается квартира с верандой и парковочным местом.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районом Лимассола, в пешей доступности от набережной, знаменитого пляжа Дасуди и парка, в нескольких минутах от центра города и автомагистрали.