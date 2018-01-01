Современная резиденция с прямым выходом на пляж, Кисонерга, Кипр

Предлагаются трехкомнатные апартаменты в новом малоэтажном здании.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится в историческом районе древнего Китиона, рядом с супермаркетами, банками, аптеками, парками, школами, в 10 минутах от ближайшего пляжа, автомагистралей и центра города.
Комплекс Трилогия - это высокая жизнь во всех смыслах - трио знаковых зданий на побережье, с великолепным внутренним двором, прямо в самом сердце набережной Лимассола. Это крупнейший многофункциональный высотный проект в Средиземноморском регионе, место, где приятно жить и работать и наслаждаться потрясающими видами на море.
Покупая недвижимость в этом уникальном жилом комплексе, вы можете быть уверены что объект никогда не потеряет в цене и всегда будет пользоваться высоким арендным спросом.
Типы апартаментов: 1, 2, 3, 4, 5 спален
Крытая площадь: 98 кв.м - 815 кв.м.
Цена: €640,000 - €10,500,000
Цена не включает НДС.
Резиденция располагает парковкой, садом на крыше и зоной барбекю.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре престижного туристического района Лимассола, всего в 700 метрах от знаменитого пляжа Дасуди, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры, включая рестораны, кафе, магазины, банки, супермаркеты.