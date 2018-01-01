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Современная резиденция с прямым выходом на пляж, Кисонерга, Кипр

Empa, Кипр
от
€2,10 млн
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20
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О комплексе

Предлагается качественная вилла с видом на море, садом и инфинити-бассейном.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
  • Автоматическое освещение в ванных комнатах
  • Мраморный пол
  • Солнечные батареи
  • Светодиодное освещение
  • Видеонаблюдение
  • Стенные шкафы
  • Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с небольшим спокойным песчаным пляжем.

  • Ближайший пляж - 100 метров
  • Ближайший отель - 200 метров
  • Ближайшие магазины - 500 метров
  • Пафосский замок - 10 км
  • Аэропорт Пафоса - 25 км
Местонахождение новостройки
Empa, Кипр

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Современная резиденция с прямым выходом на пляж, Кисонерга, Кипр
Empa, Кипр
от
€2,10 млн
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