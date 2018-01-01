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Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр

Chloraka, Кипр
от
€429,000
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15
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О комплексе

Предлагаются просторные виллы с верандами, садами на крыше, живописным видом на море и горы.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Солнечный водонагреватель
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.

  • Центр Пафоса и пляж - 4 минуты езды
  • Международная школа и торговый центр - 7 минут езды
  • Новая гавань - 5 минут езды
Местонахождение новостройки
Chloraka, Кипр

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Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр
Chloraka, Кипр
от
€429,000
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