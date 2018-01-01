Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр

Предлагаются новые апартаменты с террасами и парковочными местами. Также имеется пентхаус с собственным бассейном 24 м2, крытыми и открытыми террасами и парковочными местами.
Резиденция состоит из 10 вилл и 6-этажного жилого здания и располагает бассейном для взрослых и детей, теннисным кортом и детской площадкой.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Бронированная дверь
Москитные сетки
Стенные шкафы
Кондиционеры
Полы с подогревом
Солнечные и электрические водонагреватели
Светодиодное освещение
ТВ
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, всего в 150 метрах от ближайшего пляжа, в пешей доступности от знаменитого маяка и Королевских гробниц, рядом с торговым центром, средневековым замком и другими достопримечательностями.
Предлагаются современные виллы с панорамным видом на море, бассейнами и ухоженными садами, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Технология "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в нескольких минутах ходьбы от моря и рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Пляж - 200 метров
Супермаркет - 500 метров
Аэропорт - 17 км
Предлагаются виллы с собственными садами и гаражами.
Резиденция располагает парком, бассейном 200 м2 и детским бассейном.
Окончание строительства - 2026 год.
Расположение и объекты поблизости
Пекарня - 500 метров
Супермаркет - 500 метров
Пляж - 500 метров
Медицинский центр - 500 метров
Аптека - 500 метров
Ресторан - 500 метров