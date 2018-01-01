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Большая резиденция с полями для гольфа, спа-центром и клубом верховой езды в природном заповеднике, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€1,70 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются новые виллы и апартаменты с различными планировками:

  • 50 элитных апартаментов с двумя спальнями
  • Виллы с двумя спальнями
  • Особняки с тремя, четырьмя или пятью спальнями

Резиденция является частью природного заповедника Natura 2000. Здесь вы найдете поля для гольфа и академию гольфа, спа-центр, ресторан, кафе, бар и бутики, велосипедные и пешеходные дорожки, сад и агроферму, виноградники, зону для занятий йогой, фитнес-центр под открытым небом, детскую площадку, спортивные площадки, клуб верховой езды.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в эксклюзивном районе, прямо на территории природного заповедника, всего в 10 минутах от Пафоса с его пляжами, ресторанами, магазинами и всей необходимой инфраструктурой.

Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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от
€1,70 млн
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