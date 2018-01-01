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Меблированная вилла в 300 метрах от моря, в престижном районе Пейя, Пафос, Кипр

Пейя, Кипр
от
€2,45 млн
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17
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О комплексе

Предлагается современная вилла с панорамным видом на море, мраморным бассейном 10 х 5 м, садом на крыше, зоной барбекю,

Удобства и оснащение в доме
  • Мраморные полы
  • Полы с подогревом
  • Лифт
  • Солнечный водонагреватель
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом престижном районе Пафоса, в пешей доступности от пляжа.

Местонахождение новостройки
Пейя, Кипр

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Меблированная вилла в 300 метрах от моря, в престижном районе Пейя, Пафос, Кипр
Пейя, Кипр
от
€2,45 млн
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