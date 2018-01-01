Меблированная вилла в 300 метрах от моря, в престижном районе Пейя, Пафос, Кипр

Предлагаются апартаменты с различными планировками.
Резиденция располагает помещениями для хранения, охраняемой парковкой, бассейном с красивой террасой.
Особенности квартир
Первый и второй этаж: шесть трехкомнатных квартир.
Третий этаж: две трехкомнатные квартиры.
Четвертый этаж: четырехкомнатный пентхаус с садом на крыше, зоной барбекю, зоной отдыха и джакузи на открытом воздухе.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с Царскими гробницами.
Лимассол - это город, излучающий атмосферу средиземноморского образа жизни, где роскошь удивительным образом сочетается с аутентичностью этого колоритного города. В этом комплексе, в котором на продажу выставлены изысканные квартиры и впечатляющие своими размерами и роскошью пентхаусы, каждая деталь тщательно продумана лучшими архитекторами и дизайнерам острова.
Этот жилой комплекс, расположенный в двух шагах от Средиземного моря, представляет собой 5-этажное здание, в котором находятся 24 эксклюзивные квартиры и 4 роскошных пентхауса, каждый из которых имеет собственный бассейн. В комплексе имеется служба безопасности, бассейн и сауна.
Сдача проекта: февраль 2025 года
В этом комплексе также доступен для продажи пентхаус с 4 спальнями площадью 302 кв.м. за 1 599 000 евро.
Обратите внимание, что НДС не включен в цену.
Предлагаются современные комфортабельные апартаменты и пентхаусы с различными планировками. Из квартир открывается вид на море.
Пентхаусы имеют террасы на крыше и собственные бассейны.
Резиденция располагает тренажерным залом, бассейном, крытой парковкой.
Окончание строительства — январь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки (более 3 метров)
Полы с подогревом
Кондиционеры
Паркетный пол
Мраморный пол в ванных комнатах
Бронированные входные двери
Видеодомофон
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от всей необходимой инфраструктуры.
Песчаный пляж - 600 метров
5-звездочный отель - 2 минуты
Торговый центр - 5 минут