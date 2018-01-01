  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Меблированные апартаменты премиум-класса в 250 м от пляжа, Пафос, Кипр

Меблированные апартаменты премиум-класса в 250 м от пляжа, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€375,000
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

С того момента, как вы ступите в элегантный вестибюль, вас встречают все признаки роскошного образа жизни. Этот красиво оформленный атриум с зоной ожидания создает атмосферу утонченной изысканности, а доступ к Wi-Fi позволяет посетителям оставаться на связи. Современные лифты доставят вас в апартаменты, а также в парковку и кладовые помещения на первом этаже. Рядом с внушительным входом в вестибюль водное сооружение и двойные двери ведут в сад во внутреннем дворе, который представляет собой красивый ландшафтный уголок, утопающий в зелени, а масштабный бассейн с подогревом, расположенный между двумя зданиями, только для жителей.

Удобства и оснащение в доме
  • Итальянская мебель и сантехника
  • Керамическое напольное покрытие
  • Немецкая бытовая техника
  • Настенный полотенцесушитель и крючки
  • Встроенные шкафы по индивидуальному проекту
  • Светодиодное освещение на всех балконах
  • Видео домофон
Расположение и объекты поблизости

Пафос — привлекательный, захватывающий город, полный разнообразия и уникального культурного наследия. В двух шагах от комплекса находится несколько достопримечательностей, ожидающих открытия и изучения. У вашего порога вы найдете мир международной гастрономии, от классных ресторанов до аутентичной уличной еды. Независимые бутики соседствуют с крупными универмагами, включая торговый центр Kings Avenue. Пафос, который был назван Культурной столицей Европы 2017 года, известен своими музеями и всемирно известными археологическими памятниками; включая легендарное место рождения Афродиты, древнегреческой богини любви. В живописной гавани с историческим замком стоят как роскошные яхты, так и красочные рыбацкие лодки. Более того, один из лучших песчаных пляжей острова находится всего в 250 м от комплекса, и до него можно добраться из гавани по набережной, которая проходит вдоль берега этого очаровательного городка.

  • Торговый центр - 150 м
  • Ближайший пляж - 250 м
  • Исторические памятники - 300 м
  • Коралловый залив - 8 км
  • Порт Пафоса - 2 км
  • Аэропорт Пафоса - 20 км
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном с престижном районе Гермасойя, Лимассол, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€545,000
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садами, Гермасогейя, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€450,000
Жилой комплекс Новый многофункциональный проект рядом с портом, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€457,326
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€562,000
Жилой комплекс Резиденция с бассейном недалеко от пляжа, в престижном районе Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€278,250
Вы просматриваете
Меблированные апартаменты премиум-класса в 250 м от пляжа, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€375,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция для пожилых людей с бассейнами, садами и медицинским обслуживанием, Героскипу, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция для пожилых людей с бассейнами, садами и медицинским обслуживанием, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€170,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает клубом, крытым и открытым бассейнами, спа-центром и тренажерным залом, садами, рестораном, кафе и баром, круглосуточным медицинским обслуживанием, видеонаблюдением и круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Сигнализация Дубовая кухонная мебель Стенные шкафы с раздвижными дверями Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Пляж - 3,5 км (8 минут) Аэропорт Пафоса - 7 км (10 минут) Торговый центр - 4,7 км (10 минут) Порт Пафоса - 5 км (11 минут) Автомагистраль Лимассол - 2 км (4 минуты) Гольф-курорт - 1,8 км (5 минут) Исторический центр Пафоса - 4,4 км (8 минут)
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€943,800
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с собственными садами и гаражами. Резиденция располагает парком, бассейном 200 м2 и детским бассейном. Окончание строительства - 2026 год. Расположение и объекты поблизости Пекарня - 500 метров Супермаркет - 500 метров Пляж - 500 метров Медицинский центр - 500 метров Аптека - 500 метров Ресторан - 500 метров
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в 450 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в 450 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€450,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются красивые светлые апартаменты с большими верандами. Резиденция располагает зоной отдыха, бассейном на крыше и видом на море. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном жилом районе, в пешей доступности от пляжа, всей необходимой инфраструктуры и набережной, в 2 км от центра города, в нескольких минутах езды от международной школы. Аэропорт - 12 км Супермаркет - 300 метров Пляж - 450 метров
Realting.com
Перейти