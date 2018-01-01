Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом рядом с пляжем и достопримечательностями, Пафос, Кипр

Предлагаются новые апартаменты с террасами и парковочными местами. Также имеется пентхаус с собственным бассейном 24 м2, крытыми и открытыми террасами и парковочными местами.

Резиденция состоит из 10 вилл и 6-этажного жилого здания и располагает бассейном для взрослых и детей, теннисным кортом и детской площадкой.

Плиточный пол

Бронированная дверь

Москитные сетки

Стенные шкафы

Кондиционеры

Полы с подогревом

Солнечные и электрические водонагреватели

Светодиодное освещение

ТВ

Видеодомофон

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, всего в 150 метрах от ближайшего пляжа, в пешей доступности от знаменитого маяка и Королевских гробниц, рядом с торговым центром, средневековым замком и другими достопримечательностями.