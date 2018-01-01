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Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом рядом с пляжем и достопримечательностями, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€435,000
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18
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О комплексе

Предлагаются новые апартаменты с террасами и парковочными местами. Также имеется пентхаус с собственным бассейном 24 м2, крытыми и открытыми террасами и парковочными местами.

Резиденция состоит из 10 вилл и 6-этажного жилого здания и располагает бассейном для взрослых и детей, теннисным кортом и детской площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Плиточный пол
  • Бронированная дверь
  • Москитные сетки
  • Стенные шкафы
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
  • Солнечные и электрические водонагреватели
  • Светодиодное освещение
  • ТВ
  • Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, всего в 150 метрах от ближайшего пляжа, в пешей доступности от знаменитого маяка и Королевских гробниц, рядом с торговым центром, средневековым замком и другими достопримечательностями.

Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Новая резиденция с бассейном и теннисным кортом рядом с пляжем и достопримечательностями, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€435,000
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