Престижная резиденция рядом с полем для гольфа и спа-центром, Пафос, Кипр

Жилой комплекс состоит из элитных вилл, таунхаусов и апартаментов.

Каждая трехэтажная вилла располагает ухоженным садом и большим инфинити-бассейном, летней кухней и зоной барбекю.

Двухэтажные таунхаусы также имеют сады и инфинити-бассейны.

Из красивых просторных апартаментов открываются живописные виды на море, бассейн и поле для гольфа. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.

Резиденция располагает общими садами и бассейном.

Кондиционеры

Система "умный дом"

Итальянская кухня

Система безопасности

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре престижного района Афродита Хиллз, рядом с полем для гольфа на 18 лунок и всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от академий тенниса и футбола, спа-центра, многочисленных баров, ресторанов и магазинов.