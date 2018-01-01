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Престижная резиденция рядом с полем для гольфа и спа-центром, Пафос, Кипр

Kouklia, Кипр
от
€520,000
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20
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О комплексе

Жилой комплекс состоит из элитных вилл, таунхаусов и апартаментов.

Каждая трехэтажная вилла располагает ухоженным садом и большим инфинити-бассейном, летней кухней и зоной барбекю.

Двухэтажные таунхаусы также имеют сады и инфинити-бассейны.

Из красивых просторных апартаментов открываются живописные виды на море, бассейн и поле для гольфа. Квартиры на первом этаже имеют собственные сады.

Резиденция располагает общими садами и бассейном.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Система "умный дом"
  • Итальянская кухня
  • Система безопасности
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре престижного района Афродита Хиллз, рядом с полем для гольфа на 18 лунок и всей необходимой инфраструктурой, в пешей доступности от академий тенниса и футбола, спа-центра, многочисленных баров, ресторанов и магазинов.

  • Лимассол - 30 минут
  • Пафос - 20 минут
Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр

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Престижная резиденция рядом с полем для гольфа и спа-центром, Пафос, Кипр
Kouklia, Кипр
от
€520,000
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