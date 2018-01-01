Современные апартаменты в жилом комплексе недалеко от моря в Лимассоле, Кипр

Потрясающая ультрасовременная высотная башня включает эксклюзивный пентхаус с частным бассейном на крыше, а также 38 роскошных апартаментов с 2 и 3 спальнями, просторными интерьерами и крытыми верандами, чтобы жители могли наслаждаться прохладным морским бризом и бодрящим средиземноморским солнцем круглый год. Все апартаменты имеют отделку премиум-класса и высококачественные функции, спроектированные с учетом комфорта жителей и исключительной жизни на острове, с учетом всех возможных повседневных потребностей для семей, пар или отдельных лиц. Жители также получат удовольствие от роскошного вестибюля и лаунджа, бассейна курортного типа и террасы для загара, полностью оборудованного тренажерного зала только для жильцов и безопасной закрытой игровой площадки для детей.

Расположение и объекты поблизости

Всего в 300 метрах от нетронутой береговой линии и в удобном окружении всех необходимых удобств.