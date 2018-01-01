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Квартиры и таунхаусы в престижном жилом комплексе всего 400 м от моря, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€690,000
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20
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О комплексе

Новый закрытый жилой комплекс состоит из 3 корпусов по 10 квартир и 4 таунхаусов. Уникальный 5-этажный кондоминиум класса люкс предлагает апартаменты, каждая с собственной парковкой и кладовой. Большая часть апартаментов имеет панорамные и захватывающие виды на Средиземное море, городские пейзажи Лимассола и его живописные пригороды. Двухуровневые дома имеют уютный современный дизайн с внешней отделкой из дерева, частные ландшафтные сады, просторные парковки, доступ к детской игровой площадке и бассейну общего пользования.

Особенности квартир

Квартиры имеют 2-3 спальни и 2-3 ванные комнаты.

Удобства и оснащение в доме
  • Пол с подогревом
  • Окна с двойным остеклением
  • Электрические жалюзи
  • Ландшафтный сад со взрослыми деревьями
  • Автоматическая система полива
  • Солнечная система для нагрева воды
Расположение и объекты поблизости

Самые известные песчаные пляжи, магазины, аптеки, кафе, рестораны и прочая необходимая инфраструктура Лимассола находятся в шаговой доступности.

Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Квартиры и таунхаусы в престижном жилом комплексе всего 400 м от моря, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€690,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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