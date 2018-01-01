Квартиры и таунхаусы в престижном жилом комплексе всего 400 м от моря, Лимассол, Кипр

Новый закрытый жилой комплекс состоит из 3 корпусов по 10 квартир и 4 таунхаусов. Уникальный 5-этажный кондоминиум класса люкс предлагает апартаменты, каждая с собственной парковкой и кладовой. Большая часть апартаментов имеет панорамные и захватывающие виды на Средиземное море, городские пейзажи Лимассола и его живописные пригороды. Двухуровневые дома имеют уютный современный дизайн с внешней отделкой из дерева, частные ландшафтные сады, просторные парковки, доступ к детской игровой площадке и бассейну общего пользования.

Особенности квартир

Квартиры имеют 2-3 спальни и 2-3 ванные комнаты.

Пол с подогревом

Окна с двойным остеклением

Электрические жалюзи

Ландшафтный сад со взрослыми деревьями

Автоматическая система полива

Солнечная система для нагрева воды

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Самые известные песчаные пляжи, магазины, аптеки, кафе, рестораны и прочая необходимая инфраструктура Лимассола находятся в шаговой доступности.