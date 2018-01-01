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Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя-Напа, Фамагуста, Кипр

Айя-Напа, Кипр
от
€5,10 млн
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20
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О комплексе

Эксклюзивный курортно-жилой комплекс расположенный в экологически чистом, живописном природном окружении с великолепными пляжами, кристально чистым морем, захватывающими дух видами. Комплекс предлагает квартиры класса «люкс», яхтенную гавань мирового класса с полным циклом обслуживания судов, полноценную береговую инфраструктуру. Две высотные башни имеют Т-образную форму. На выбор есть 10 типов планировок. Кроме того, в комплексе есть виллы с частными причалами либо выходом на пляж. Инфраструктура комплекса включает круглосуточные услуги администратора и консьержа, охрану, тренажерный и СПА центры, магазины и рестораны, бассейны, детский клуб, сады, обслуживание на пляже, парковку и многое другое.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в юго-восточной части острова и включает официальный порт захода на Кипр, в гавани работает таможенный пункт. Кипр стратегически расположен в восточном Средиземноморье на перекрёстке трёх континентов — Европы, Азии и Африки. Это безопасная гавань с живописной природой, круглогодичным солнцем, современной инфраструктурой, высоким уровнем жизни.

Местонахождение новостройки
Айя-Напа, Кипр

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Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя-Напа, Фамагуста, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
€5,10 млн
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