  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Новые роскошные квартиры в жилом комплексе на берегу моря, Лимассол, Кипр

Новые роскошные квартиры в жилом комплексе на берегу моря, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€580,000
;
11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Эксклюзивный курорт с первоклассной недвижимостью на берегу моря, спроектированный в сотрудничестве со знаменитым Филиппом Старком.

На территории комплекса есть 81 вилла (3-6 спален), 86 квартир (1-5 спален) в 7 блоках, клаб хаус 1500 м2, приватный песчаный пляж длиной 400 м, часовня, несколько открытых бассейнов, садовый лабиринт, мини-гольф, теннисный корт, ботанический сад, зона релаксации, спортзал на открытом воздухе, детский бассейн и площадка, амфитеатр, пляжный бар.

Клаб хаус включает СПА, спортзал, кинозал, детский клуб, бизнес-центр, сигарную комнату.

На территории комплекса будут предоставляться следующие услуги - консьерж-сервис, круглосуточная охрана, химчистка, управление недвижимостью, аптека и медицинские услуги, магазины и пекарня, вызов лимузина, клубы - частых самолетов, спорткаров и яхт.

Удобства и оснащение в доме

Дизайн недвижимости разработан в 2 стилях из лучших натуральных материалов - известняк, деревянные полы, медь, венецианская штукатурка, деревянная мебель и многое другое.

Расположение и объекты поблизости

Расстояния на машине:

  • Ларнака и Пафос - 40 минут
  • Никосия - 50 минут
  • Айя-Напа - 1 час
  • Латси - 1 час 20 минут
Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейном, спа и зелеными зонами в 500 метрах от пляжа, Каппарис, Кипр
Kapparis, Кипр
от
€220,000
Жилой комплекс Новый комплекс вилл и апартаментов с подземной парковкой недалеко от центра Лимассола, Агиос-Афанасиос, Кипр
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
от
€484,110
Жилой комплекс Caesar
Тумвоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа, Пейя, Пафос, Кипр
Пейя, Кипр
от
€3,50 млн
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-454 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€3,65 млн
Вы просматриваете
Новые роскошные квартиры в жилом комплексе на берегу моря, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€580,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, с магазинами и садом на крыше, Ларнака, Кипр
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре города, с магазинами и садом на крыше, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€209,733
Агентство: TRANIO
Проект - многофункциональный комплекс в центре города. В проекте здание с квартирами с 1-3 спальнями и студиями с современным и роскошным дизайном, магазины на первом этаже, парковка для велосипедистов, ландшафтные сады на крыше. Расположение и объекты поблизости В центре города Ларнака. Рядом оживлённые улицы, живописные площади, кафе, рестораны, магазины, бары. Школа: 20 м Аэропорт: 8 км Университет: 2 км Больница: 2 км Пляж: 500 м
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-455 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 3 спальнями у моря на продажу в Лимассоле, ID-455 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€2,35 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
В этом красивом прибрежном комплексе в Лимассоле предлагаются на продажу квартиры с 2 и 3 спальнями, пентхаус и коммерческие помещения под офисы и магазины. В комплексе имеется бассейн, тренажерный зал и крытая парковка. Пентхаус, расположенный на последнем этаже имеет террасу на крыше с потрясающими видами Средиземного моря. Все квартиры имеют потолки высотой 3,15 метра и отделку премиум-класса, отражающую максимальную изысканность и стиль, что делает их идеальным выбором даже для самого взыскательного покупателя. Независимо от того, хотите ли вы инвестировать в недвижимость для получения арендного дохода или жить в этом престижном месте, эта пляжная недвижимость - идеальный выбор для тех, кто планирует приобрести квартиру в одном из самых желанных мест на Кипре. Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в стоимость недвижимости.
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€530,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами, парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Лимассол - прибрежный город на юге Кипра, второй по величине город страны, крупный экономический, культурный и финансовый центр.
Realting.com
Перейти