Новые роскошные квартиры в жилом комплексе на берегу моря, Лимассол, Кипр

Эксклюзивный курорт с первоклассной недвижимостью на берегу моря, спроектированный в сотрудничестве со знаменитым Филиппом Старком.

На территории комплекса есть 81 вилла (3-6 спален), 86 квартир (1-5 спален) в 7 блоках, клаб хаус 1500 м2, приватный песчаный пляж длиной 400 м, часовня, несколько открытых бассейнов, садовый лабиринт, мини-гольф, теннисный корт, ботанический сад, зона релаксации, спортзал на открытом воздухе, детский бассейн и площадка, амфитеатр, пляжный бар.

Клаб хаус включает СПА, спортзал, кинозал, детский клуб, бизнес-центр, сигарную комнату.

На территории комплекса будут предоставляться следующие услуги - консьерж-сервис, круглосуточная охрана, химчистка, управление недвижимостью, аптека и медицинские услуги, магазины и пекарня, вызов лимузина, клубы - частых самолетов, спорткаров и яхт.

Удобства и оснащение в доме

Дизайн недвижимости разработан в 2 стилях из лучших натуральных материалов - известняк, деревянные полы, медь, венецианская штукатурка, деревянная мебель и многое другое.

Расположение и объекты поблизости

Расстояния на машине: