Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасойя, Лимассол, Кипр

В новом жилом комплексе продаются готовые к проживанию апартаменты, в самом сердце знаменитой 17-километровой набережной Лимасола. С террас открываются лучшие виды на Средиземное море и Лимассол. Уже построены блоки А и B - сданы в 2021, ввод блока C планируется в 2022 году. Премиальная внутренняя инфраструктура только для жителей и их гостей создает уникальную атмосферу комплекса и обеспечивает высокий уровень жизни и комфорта:
Квартира В1402 с местом на паркинге R51 - гостиная/столовая с кухней, 2 спальни, кабинет, 2 ванные комнаты, терраса. Расположена на 14 этаже. На этаже всего 4 квартиры.Удобства и оснащение в доме
Комплекс расположен на первой линии в 100 метрах от моря. Очень спокойный, безопасный и зеленый район города с развитой инфраструктурой и удобным выездом на шоссе.