Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасойя, Лимассол, Кипр

В новом жилом комплексе продаются готовые к проживанию апартаменты, в самом сердце знаменитой 17-километровой набережной Лимасола. С террас открываются лучшие виды на Средиземное море и Лимассол. Уже построены блоки А и B - сданы в 2021, ввод блока C планируется в 2022 году. Премиальная внутренняя инфраструктура только для жителей и их гостей создает уникальную атмосферу комплекса и обеспечивает высокий уровень жизни и комфорта:

Консьерж сервис 24/7

Cлужба безопасности

Дизайнерское лобби с мягкой зоной ожидания

Фитнес-зал с панорамными видами на море и оборудованием Technogym

Массажные кабинеты

Просторная велнес-зона с сауной и хамамом

Закрытый и открытый бассейны и зоны для загара и отдыха круглый год

Лаунж-зона и ресторан с панорамными видами на море

Подземный паркинг

Профессиональная управляющая компания

Торговая галерея Le Plaza Del Mar на 1 этаже комплекса

Особенности квартир

Квартира В1402 с местом на паркинге R51 - гостиная/столовая с кухней, 2 спальни, кабинет, 2 ванные комнаты, терраса. Расположена на 14 этаже. На этаже всего 4 квартиры.

Высококлассная современная инженерия и отделка

Здание сертифицировано - Energy Performance Certificate Class A

Высокоскоростные лифты KONE

Система кондиционирования VRV Daikin

Подогрев полов Rehau

Система умный дом Сreston

Охранная сигнализация Texecom с датчиками движения

Видеодомофон Comelit

Монолитные железобетонные конструкции

Внешние стены – теплоизоляционный кирпич

Мраморные подоконники

Улучшенная шумо- и теплоизоляция

Террасы – керамическая плитка и мрамор

Звукопоглощающие панели в общественных пространствах на каждом этаже

Окна – алюминиевые окна Lift&Slide с двойным остеклением

Полы – высококачественный керамогранит с подогревом, в спальнях – паркет

Полностью оборудованная кухня с островом – Arclinea (Италия)

Кухонное оборудование – Miele, Bosch

Раковина – Franke (Швейцария) из нержавеющей стали на кухне

Сантехника – Duravit

Смесители – Hansgrohe

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен на первой линии в 100 метрах от моря. Очень спокойный, безопасный и зеленый район города с развитой инфраструктурой и удобным выездом на шоссе.