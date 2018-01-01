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Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасойя, Лимассол, Кипр

Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€1,60 млн
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20
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О комплексе

В новом жилом комплексе продаются готовые к проживанию апартаменты, в самом сердце знаменитой 17-километровой набережной Лимасола. С террас открываются лучшие виды на Средиземное море и Лимассол. Уже построены блоки А и B - сданы в 2021, ввод блока C планируется в 2022 году. Премиальная внутренняя инфраструктура только для жителей и их гостей создает уникальную атмосферу комплекса и обеспечивает высокий уровень жизни и комфорта:

  • Консьерж сервис 24/7
  • Cлужба безопасности
  • Дизайнерское лобби с мягкой зоной ожидания
  • Фитнес-зал с панорамными видами на море и оборудованием Technogym
  • Массажные кабинеты
  • Просторная велнес-зона с сауной и хамамом
  • Закрытый и открытый бассейны и зоны для загара и отдыха круглый год
  • Лаунж-зона и ресторан с панорамными видами на море
  • Подземный паркинг
  • Профессиональная управляющая компания
  • Торговая галерея Le Plaza Del Mar на 1 этаже комплекса
Особенности квартир

Квартира В1402 с местом на паркинге R51 - гостиная/столовая с кухней, 2 спальни, кабинет, 2 ванные комнаты, терраса. Расположена на 14 этаже. На этаже всего 4 квартиры.

Удобства и оснащение в доме
  • Высококлассная современная инженерия и отделка
  • Здание сертифицировано - Energy Performance Certificate Class A
  • Высокоскоростные лифты KONE
  • Система кондиционирования VRV Daikin
  • Подогрев полов Rehau
  • Система умный дом Сreston
  • Охранная сигнализация Texecom с датчиками движения
  • Видеодомофон Comelit
  • Монолитные железобетонные конструкции
  • Внешние стены – теплоизоляционный кирпич
  • Мраморные подоконники
  • Улучшенная шумо- и теплоизоляция
  • Террасы – керамическая плитка и мрамор
  • Звукопоглощающие панели в общественных пространствах на каждом этаже
  • Окна – алюминиевые окна Lift&Slide с двойным остеклением
  • Полы – высококачественный керамогранит с подогревом, в спальнях – паркет
  • Полностью оборудованная кухня с островом – Arclinea (Италия)
  • Кухонное оборудование – Miele, Bosch
  • Раковина – Franke (Швейцария) из нержавеющей стали на кухне
  • Сантехника – Duravit
  • Смесители – Hansgrohe
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен на первой линии в 100 метрах от моря. Очень спокойный, безопасный и зеленый район города с развитой инфраструктурой и удобным выездом на шоссе.

Местонахождение новостройки
Муниципалитет Germasogeia, Кипр

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Эксклюзивные апартаменты в новом жилом комплексе на берегу моря, Гермасойя, Лимассол, Кипр
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
от
€1,60 млн
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