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Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€4,40 млн
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20
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О комплексе

Здание, выполненное в стиле Art Deco, полностью облицовано натуральным полированным травертином. В резиденции всего 16 апартаментов, а 8-спальный пентхаус включает бассейн infinity, зимний сад, отдельный лифт с нулевого уровня, террасу с панорамным видом на побережье и горы. Охраняемая огороженная территория с 24-часовым видеонаблюдением, паркинг на 76 автомобилей. На нулевом уровне есть коммерческая зона Piazza Armenia, созданная в лучших архитектурных традициях исторических городов старой Европы. На этом же уровне находятся итальянский ресторан “Mathis”, СПА, салон красоты, сауна, хаммам, криосауна, кислородная комната, бассейн с подогревом, выполненный в виде пещеры, сигарный лаунж “Davidoff” и VIP-бар для членов клуба, винный бутик и салон деликатесов. Резиденция предлагает открытый полуолимпийский бассейн площадью 250 м² (25х10 м) и при нем - бар, детский бассейн, многофункциональная спортивная площадка (теннис, волейбол, баскетбол), парк и детская площадка, тренажерный зал, раздевалки.

Удобства и оснащение в доме
  • Высококачественные материалы
  • Термо- гидро- и звукоизоляции здания последнего поколения
  • Внешние и внутренние кирпичные стены
  • Приточно-вытяжная вентиляция с системой теплообмена
  • Чистая высота потолков в апартаментах – 3,15 м
  • В гостиных и столовых полы из дорогих сортов мрамора, а в спальнях - деревянный паркет
  • Сантехника от Villeroy&Boch, краны - Grohe
  • Подогрев полов с управлением от Siemens
  • Кондиционирование обеспечивается системой VRV Daikin последнего поколения
  • Кухни оборудованы встроенной бытовой техникой Miele и гарнитурами Stosa (или аналогичными) в классическом или современном стиле
  • Полный набор консьерж-услуг - аренда апартаментов, автомобилей, уход за одеждой, заказ еды, цветов и напитков, услуги прачечной
  • За каждыми апартаментами закреплена кладовая комната и одно или несколько парковочных мест
Расположение и объекты поблизости

Клубная резиденция расположена непосредственно на набережной на участке площадью 8000 м² в самом дорогом и престижном районе Лимассола - Амафунта, недалеко от St Raphael - марины для яхт и одноименного отеля. Кроме того, в этом районе сконцентрированы, пожалуй, самые популярные рестораны города.

Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

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Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€4,40 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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