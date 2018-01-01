Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, Кипр

Здание, выполненное в стиле Art Deco, полностью облицовано натуральным полированным травертином. В резиденции всего 16 апартаментов, а 8-спальный пентхаус включает бассейн infinity, зимний сад, отдельный лифт с нулевого уровня, террасу с панорамным видом на побережье и горы. Охраняемая огороженная территория с 24-часовым видеонаблюдением, паркинг на 76 автомобилей. На нулевом уровне есть коммерческая зона Piazza Armenia, созданная в лучших архитектурных традициях исторических городов старой Европы. На этом же уровне находятся итальянский ресторан “Mathis”, СПА, салон красоты, сауна, хаммам, криосауна, кислородная комната, бассейн с подогревом, выполненный в виде пещеры, сигарный лаунж “Davidoff” и VIP-бар для членов клуба, винный бутик и салон деликатесов. Резиденция предлагает открытый полуолимпийский бассейн площадью 250 м² (25х10 м) и при нем - бар, детский бассейн, многофункциональная спортивная площадка (теннис, волейбол, баскетбол), парк и детская площадка, тренажерный зал, раздевалки.

Высококачественные материалы

Термо- гидро- и звукоизоляции здания последнего поколения

Внешние и внутренние кирпичные стены

Приточно-вытяжная вентиляция с системой теплообмена

Чистая высота потолков в апартаментах – 3,15 м

В гостиных и столовых полы из дорогих сортов мрамора, а в спальнях - деревянный паркет

Сантехника от Villeroy&Boch, краны - Grohe

Подогрев полов с управлением от Siemens

Кондиционирование обеспечивается системой VRV Daikin последнего поколения

Кухни оборудованы встроенной бытовой техникой Miele и гарнитурами Stosa (или аналогичными) в классическом или современном стиле

Полный набор консьерж-услуг - аренда апартаментов, автомобилей, уход за одеждой, заказ еды, цветов и напитков, услуги прачечной

За каждыми апартаментами закреплена кладовая комната и одно или несколько парковочных мест

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Клубная резиденция расположена непосредственно на набережной на участке площадью 8000 м² в самом дорогом и престижном районе Лимассола - Амафунта, недалеко от St Raphael - марины для яхт и одноименного отеля. Кроме того, в этом районе сконцентрированы, пожалуй, самые популярные рестораны города.