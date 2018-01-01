Новые квартиры в жилом комплексе с паркингом, Лимассол, Кипр

Современный проект, расположенный в городе Лимассол, состоит из 15 стильных квартир на 3 этажах, воплощающих необычные элементы дизайна, стильный интерьер и функциональную высококачественную отделку. Каждая квартира предлагает красивое уникальное жилое пространство, которое воплощает в себе потребности и требования самого взыскательного современного жителя. Исключительная внутренняя планировка идеально использовала пространство, стекло, свет и мастерство, создавая прекрасную атмосферу в каждой из квартир. В цену квартиры входит место на парковке и кладовая комната.

полы - керамическая плитка

алюминиевые оконные рамы

шкафы-купе

Особенности квартирИнфраструктура

Резиденция удобно расположена рядом с необходимыми удобствами, включая доступ к главной дороге для удобного передвижения по городу и за его пределами. Удобства включают школы, супермаркеты, торговый центр My Mall Limassol и многое другое, все в нескольких минутах ходьбы. Комплекс находится в непосредственной близости от порта Лимассола, пристани для яхт и исторического центра города, предлагая непревзойденный уровень удобства для семей или работающих профессионалов. Он также находится всего в нескольких минутах езды от некоторых из самых знаковых достопримечательностей, таких как: Экстравагантный City of Dreams Mediterranean, первый комплексный курорт Европы. Это роскошное место включает первое грандиозное казино, 500 изысканных номеров и люксов, выдающийся выставочный центр и парк приключений. Также неподалеку находится невероятно популярный аквапарк Fasouri. А также новое 18-луночное поле расположено на 6404 м2 с уникальной средиземноморской флорой и зеленью.

Расположение и объекты поблизости

Космополитический Лимассол — второй по величине город острова, расположенный в заливе Акротири на южном побережье Кипра.

Лимассол — всемирно известное место, полное характера и эклектичной истории, которая расходится по всему городу. Регион зарекомендовал себя как востребованная деловая юрисдикция, привлекающая к себе глобальные транснациональные корпорации, технологические компании, коммерческие предприятия и банки. Путешественникам, ищущим отдых, который представляет собой нечто большее, чем просто пляжи и солнце, Лимассол предлагает уникальный исторический опыт с множеством знаковых археологических памятников и древних поселений для изучения.

Лимассол также является домом для гламурных отелей, шумных кафе, баров и ресторанов, современных дизайнерских бутиков, предлагающих мировые бренды высокой моды, и роскошной пристани для яхт. В городе работает один из самых оживленных ночных клубов на острове, а в течение дня можно заняться различными видами активного отдыха, включая парусный спорт, водные виды спорта, езду на велосипеде, внедорожные приключения, походы, дегустацию вин и изучение 6000-летней истории человечества.