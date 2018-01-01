  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Новые квартиры в жилом комплексе с паркингом, Лимассол, Кипр

Новые квартиры в жилом комплексе с паркингом, Лимассол, Кипр

Лимасол, Кипр
от
€220,000
;
19
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Современный проект, расположенный в городе Лимассол, состоит из 15 стильных квартир на 3 этажах, воплощающих необычные элементы дизайна, стильный интерьер и функциональную высококачественную отделку. Каждая квартира предлагает красивое уникальное жилое пространство, которое воплощает в себе потребности и требования самого взыскательного современного жителя. Исключительная внутренняя планировка идеально использовала пространство, стекло, свет и мастерство, создавая прекрасную атмосферу в каждой из квартир. В цену квартиры входит место на парковке и кладовая комната.

Особенности квартир
  • полы - керамическая плитка
  • алюминиевые оконные рамы
  • шкафы-купе
Инфраструктура

Резиденция удобно расположена рядом с необходимыми удобствами, включая доступ к главной дороге для удобного передвижения по городу и за его пределами. Удобства включают школы, супермаркеты, торговый центр My Mall Limassol и многое другое, все в нескольких минутах ходьбы. Комплекс находится в непосредственной близости от порта Лимассола, пристани для яхт и исторического центра города, предлагая непревзойденный уровень удобства для семей или работающих профессионалов. Он также находится всего в нескольких минутах езды от некоторых из самых знаковых достопримечательностей, таких как: Экстравагантный City of Dreams Mediterranean, первый комплексный курорт Европы. Это роскошное место включает первое грандиозное казино, 500 изысканных номеров и люксов, выдающийся выставочный центр и парк приключений. Также неподалеку находится невероятно популярный аквапарк Fasouri. А также новое 18-луночное поле расположено на 6404 м2 с уникальной средиземноморской флорой и зеленью.

Расположение и объекты поблизости

Космополитический Лимассол — второй по величине город острова, расположенный в заливе Акротири на южном побережье Кипра.

Лимассол — всемирно известное место, полное характера и эклектичной истории, которая расходится по всему городу. Регион зарекомендовал себя как востребованная деловая юрисдикция, привлекающая к себе глобальные транснациональные корпорации, технологические компании, коммерческие предприятия и банки. Путешественникам, ищущим отдых, который представляет собой нечто большее, чем просто пляжи и солнце, Лимассол предлагает уникальный исторический опыт с множеством знаковых археологических памятников и древних поселений для изучения.

Лимассол также является домом для гламурных отелей, шумных кафе, баров и ресторанов, современных дизайнерских бутиков, предлагающих мировые бренды высокой моды, и роскошной пристани для яхт. В городе работает один из самых оживленных ночных клубов на острове, а в течение дня можно заняться различными видами активного отдыха, включая парусный спорт, водные виды спорта, езду на велосипеде, внедорожные приключения, походы, дегустацию вин и изучение 6000-летней истории человечества.

Местонахождение новостройки
Лимасол, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в 900 метрах от пляжа, Хлорака, Пафос, Кипр
Chloraka, Кипр
от
€560,000
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с гаванью Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€465,000
Жилой комплекс Продажа квартиры с 2 спальнями в Лимассоле, ID-405 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€305,000
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжем, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€950,000
Жилой комплекс Новая резиденция с магазинами и офисами в 500 метрах от пляжа, в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€370,000
Вы просматриваете
Новые квартиры в жилом комплексе с паркингом, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€220,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл с бассейном на берегу моря, Коралловый залив, Кипр
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл с бассейном на берегу моря, Коралловый залив, Кипр
Пейя, Кипр
от
€599,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы с парковочными местами и видом на море. Резиденция располагает бассейном и клубом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, пляжами, удостоенными Голубого флага, природным парком Акамас и достопримечательностями. Природный парк Акамас — 15 минут Пляж, удостоенный Голубого флага — 4 минуты Гавань — 8 минут Царские гробницы — 12 минут Исторический центр Пафоса — 15 минут Торговый центр — 13 минут Археологический парк — 13 минут Порт и набережная — 14 минут Автомагистраль — 20 минут Международный аэропорт — 30 минут
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€275,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает парковкой и бассейном. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 1,5 км от моря.
Жилой комплекс Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс Квартира c 4 спальнями на продажу в Лимассол Марине, ID-608 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€5,25 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Резиденции в марине Лимассола - это единственный жилой комплекс Средиземноморья, построенный на воде. С террас квартир открывается панорамный вид на море и Лимассол, прибрежный город. Рядом находятся пристани для яхт, пляж с белым песком, рестораны, спа центр, бутики. Вся территория марины окружена садами и прогулочными зонами, доступными только для владельцев резиденций в марине, имеет высокий уровень безопасности и качества строительства. Этот уникальный жилой комплекс, спроектированный известной командой архитекторов и инженеров, расположен в непосредственной близи к живописному историческому центру города. Если вы заинтересованы в приобретении квартиры в марине Лимассола, пожалуйста, свяжитесь с командой агентства недвижимости Taysmond для организации просмотра. Цена не включает НДС.
Realting.com
Перейти