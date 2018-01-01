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Жилой комплекс премиум класса и пятизвёздочная гостиница на первой линии от моря в центре Пафоса, Кипр

Пафос, Кипр
от
€1,72 млн
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8
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О комплексе

Этот уникальный новый проект включает первые высотные здания, расположенные в одном из самых престижных районов Като Пафоса. Общая площадь проекта превышает 46 000 м² и состоит из 20 роскошных вилл с личными бассейнами и 2 высотных башен (15 этажей с апартаментами и 16 этажей - пятизвездочная гостиница), магазинов и ресторанов, кафе и баров, пышных ландшафтных садов, общего бассейна с баром для квартир. Элегантный комплекс может похвастаться исключительными удобствами, включая ресепшн, услуги консьержа, круглосуточную охрану, полный комплекс процедур и зону отдыха со спа-центром, тренажерный зал, сауну и паровую баню, частную подземную парковку с кладовыми и прекрасным песчаным пляжем прямо напротив проекта.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен рядом с гаванью Пафоса и университетом Неаполис.

  • 5 минут до ТЦ Kings Avenue
  • 6 минут до аквапарка Афродита
  • 7 минут до крепости Пафоса
  • 15 минут до аэропорта
  • 1 час до Лимассола
  • 1 час 30 минут до Ларнаки
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Жилой комплекс премиум класса и пятизвёздочная гостиница на первой линии от моря в центре Пафоса, Кипр
Пафос, Кипр
от
€1,72 млн
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