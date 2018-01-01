Жилой комплекс премиум класса и пятизвёздочная гостиница на первой линии от моря в центре Пафоса, Кипр

Этот уникальный новый проект включает первые высотные здания, расположенные в одном из самых престижных районов Като Пафоса. Общая площадь проекта превышает 46 000 м² и состоит из 20 роскошных вилл с личными бассейнами и 2 высотных башен (15 этажей с апартаментами и 16 этажей - пятизвездочная гостиница), магазинов и ресторанов, кафе и баров, пышных ландшафтных садов, общего бассейна с баром для квартир. Элегантный комплекс может похвастаться исключительными удобствами, включая ресепшн, услуги консьержа, круглосуточную охрану, полный комплекс процедур и зону отдыха со спа-центром, тренажерный зал, сауну и паровую баню, частную подземную парковку с кладовыми и прекрасным песчаным пляжем прямо напротив проекта.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен рядом с гаванью Пафоса и университетом Неаполис.