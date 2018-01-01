Как купить гольф виллу на курорте Афродита Хиллс, ID-69 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Пленительная роскошь: эксклюзивная вилла с завораживающими видами на продажу в Афродита Хиллс.

Расположенная на самой высокой точке Западного Плато, эта удивительная грандиозная вилла приглашает вас в мир непревзойденной элегантности и великолепных видов на голубое Средиземное море и зеленую долину внизу.

Воплощение элегантности: элитная вилла с панорамными видами на море

Переступив порог этого произведения искусства, вы окунетесь в атмосферу современной роскоши. Высокие потолки создают ощущение простора, охватывая зоны открытой планировки: гостиную, столовую и отдельную кухню. Гармония цветов и естественного света сочетаются через множество стеклянных дверей и окон виллы, плавно сливая внутренние и внешние пространства. Просторная итальянская кухня украшена современными приборами, гранитными столешницами и изысканными аксессуарами.

Вилла украшена изысканной мебелью известного бренда Roberto Cavalli, подчеркивающим роскошь каждой детали. Спальни украшают деревянные полы, в то время как высококачественная плитка украшает кухню, столовую и гостиную. Каждая спальня оборудована вместительными гардеробными, комнатами для переодевания и собственными ванными комнатами. Вилла также включает в себя большой спортивный зал с панорамными видами и сауну, а также внутренний лифт и автомобильный лифт к подземной парковке.

Выходя из гостиной и столовой, вы попадете в сад на нижнем ярусе, отражающий традиционный кипрский ландшафтный дизайн. Просторный бассейн размером 5м x 15м расположен на просторной террасе, идеальной для проведения вечеринок или отдыха.

Особенно следует отметить, что на стоимость продажи не начисляется НДС, так как недвижимость зарегистрирована на компанию.

Характеристики виллы



- Мебель Roberto Cavalli

- Кондиционеры

- Центральное отопление

- Система сигнализации

- Частная парковка

- Автомобильный лифт

- Спортивный зал

- Сауна

- Просторная зона для барбекю

- Лифт

- Большой бассейн

Поднимите свой образ жизни на новую высоту с этой исключительной виллой, где каждая деталь тщательно продумана, чтобы обеспечить роскошный образ жизни в окружении завораживающей красоты.