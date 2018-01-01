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Как купить гольф виллу на курорте Афродита Хиллс, ID-69 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
от
€5,90 млн
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О комплексе

 

Пленительная роскошь: эксклюзивная вилла с завораживающими видами на продажу в Афродита Хиллс.

Расположенная на самой высокой точке Западного Плато, эта удивительная грандиозная вилла приглашает вас в мир непревзойденной элегантности и великолепных видов на голубое Средиземное море и зеленую долину внизу.

Воплощение элегантности: элитная вилла с панорамными видами на море

Переступив порог этого произведения искусства, вы окунетесь в атмосферу современной роскоши. Высокие потолки создают ощущение простора, охватывая зоны открытой планировки: гостиную, столовую и отдельную кухню. Гармония цветов и естественного света сочетаются через множество стеклянных дверей и окон виллы, плавно сливая внутренние и внешние пространства. Просторная итальянская кухня украшена современными приборами, гранитными столешницами и изысканными аксессуарами.

Вилла украшена изысканной мебелью известного бренда Roberto Cavalli, подчеркивающим роскошь каждой детали. Спальни украшают деревянные полы, в то время как высококачественная плитка украшает кухню, столовую и гостиную. Каждая спальня оборудована вместительными гардеробными, комнатами для переодевания и собственными ванными комнатами. Вилла также включает в себя большой спортивный зал с панорамными видами и сауну, а также внутренний лифт и автомобильный лифт к подземной парковке.

Выходя из гостиной и столовой, вы попадете в сад на нижнем ярусе, отражающий традиционный кипрский ландшафтный дизайн. Просторный бассейн размером 5м x 15м расположен на просторной террасе, идеальной для проведения вечеринок или отдыха.

Особенно следует отметить, что на стоимость продажи не начисляется НДС, так как недвижимость зарегистрирована на компанию.

Характеристики виллы

- Мебель Roberto Cavalli
- Кондиционеры
- Центральное отопление
- Система сигнализации
- Частная парковка
- Автомобильный лифт
- Спортивный зал
- Сауна
- Просторная зона для барбекю
- Лифт
- Большой бассейн

Поднимите свой образ жизни на новую высоту с этой исключительной виллой, где каждая деталь тщательно продумана, чтобы обеспечить роскошный образ жизни в окружении завораживающей красоты.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр

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от
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Этот закрытый комплекс вилл предлагаемых агентством Taysmond на продажу расположен в одном их самых красивых уголков Кипра – на полуострове Акамас. Дизайн этих современных домов идеально вписывается в красивейший природный ландшафт охраняемой прибрежной зоны, завораживающей своей нетронутой красотой. Все виллы имеют открытую планировку, видовые панорамные окна и достаточно большие участки с частными бассейнами и садами. Интерьеры сочетают в себе современную элегантность с традиционной кипрской простотой, и создают стиль, органично отражающий безмятежный средиземноморский образ жизни. Типы вилл: 3, 4 спальни Крытая площадь: 253 кв.м - 360 кв.м. Площадь участка: 420 кв.м - 1035 кв.м. Цена: €1,390,000 - €3,000,000 Цена не включает НДС.
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Роскошная вилла Splendida расположена в престижном месте восточного плато курорта Афродита Хиллс, с великолепным прямым видом на море и гольф поля.  К основному зданию ведет просторная подъездная дорога с большой парковкой для нескольких автомобилей. Отдельная дорожка ведет вниз к главному входу на виллу. Гостиная имеет камин и широкие стеклянные двери от пола до потолка. Гостиная открытой планировки переходит в сделанную на заказ кухню EMMEMI, оснащенную встроенной бытовой техникой и столешницами Corian. Небольшой лестничный пролет ведет выше, в просторный коридор и две гостевые спальни с  роскошными ванными комнатами со сделанными по индивидуальному проекту встроенными шкафами, мраморным полом и итальянской дизайнерской фурнитурой. На цокольном этаже находится прачечная, винный погреб и подсобное помещение. На втором этаже находятся еще две впечатляющие гостевые спальни, а также изящная и элегантная главная спальня с гардеробной и великолепной ванной комнатой. Огромные раздвижные двери из главной спальни и смежной спальни ведут на большую крытую веранду с захватывающим видом на ущелье, море и закат. Этажом выше находится спортзал. В задней части дома находится отдельная студия с отдельным входом, состоящая из спальни, мини-кухни и ванной комнаты с душем, умывальником и туалетом. Чтобы обеспечить высочайший уровень роскоши и качества, для меблировки всех комнат проекта был выбран ведущий итальянский производитель мебели Frigerio. Вилла оснащена системой кондиционирования воздуха и подогревом полов, также предусмотрена охранная сигнализация, внутренняя и внешняя звуковая система со скрытыми динамиками и система автоматизации дома. Вилла окружена многоярусным садом и зонами отдыха вокруг бассейна размером 5 х 10 м. Курорт Aphrodite Hills - это жилой комплекс высочайшего уровня, расположенный на потрясающем острове Кипр, с великолепной инфраструктурой: 18-луночное поле для гольфа PGA National, пятизвездочный отель, спа-центр, теннисная академия, футбол и клуб для детей, торгово-ресторанный комплекс, природные тропы, пешеходные дорожки, конюшни и пляжный клуб.
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