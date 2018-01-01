  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Элитная вилла с 7 спальнями на продажу на курорте Афродита Хиллс, ID-68 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Элитная вилла с 7 спальнями на продажу на курорте Афродита Хиллс, ID-68 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
от
€8,90 млн
;
17
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

 

Уникальное предложение: элитная вилла с 7 спальнями на продажу на гольф курорте в Афродита Хиллс.

Расположенная в престижном жилом комплексе "Афродита Хиллс", эта безусловно уникальная недвижимость представляет собой гармоничное сочетание элегантности, комфорта и инноваций, предоставляя неповторимую возможность для тех, кто стремится к апогею роскошного образа жизни.

Элитная вилла в Афродита Хиллс

Цена: 8,9 миллионов евро  
НДС: Компания (без НДС)  
Спальни: 7 с собственными ванными комнатами  
Участок: 3990 кв.м (тройной участок)  
Общая площадь виллы: 750 кв.м  
Бассейн: 5м x 20м 
Уникальные характеристики: аквариум, сауна, комната для релаксации, тренажерный зал и др.  
Завершение строительства: ожидается в октябре 2024 года (или на 4 месяца ранее с подписанным контрактом)

Совершенство дизайна

В этой вилле семь спален с собственными ванными комнатами. Недвижимость занимает тройной участок площадью 3990 кв.м, предлагая не только обширные внутренние помещения, но и непревзойденную приватность.

Инновационные решения можно увидеть во всей вилле, начиная от 750 кв.м общей площади и заканчивая бассейном размером 5м x 20м с особым дном и стеклянной стеной. Это позволит вам наслаждаться акватической красотой как изнутри, так и снаружи. Особое внимание привлекает аквариум, создающий атмосферу спокойствия.

Мечта, опередившая время: завершение строительства

Предвидится, что вилла будет готова в октябре 2024 года. Однако, если вы готовы воспользоваться этой уникальной возможностью раньше, подписание контракта может ускорить этот процесс на четыре месяца.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Купить элитную гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€2,47 млн
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€298,903
Вилла Купить новую гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€2,25 млн
Коттеджный поселок Long Beach
Тумвоу, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€110,000
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы на курорте Минфис, ID-350 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Tsada, Кипр
от
€2,02 млн
Вы просматриваете
Элитная вилла с 7 спальнями на продажу на курорте Афродита Хиллс, ID-68 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€8,90 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Как купить гольф виллу на курорте Афродита Хиллс, ID-69 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Как купить гольф виллу на курорте Афродита Хиллс, ID-69 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€5,90 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
  Пленительная роскошь: эксклюзивная вилла с завораживающими видами на продажу в Афродита Хиллс. Расположенная на самой высокой точке Западного Плато, эта удивительная грандиозная вилла приглашает вас в мир непревзойденной элегантности и великолепных видов на голубое Средиземное море и зеленую долину внизу. Воплощение элегантности: элитная вилла с панорамными видами на море Переступив порог этого произведения искусства, вы окунетесь в атмосферу современной роскоши. Высокие потолки создают ощущение простора, охватывая зоны открытой планировки: гостиную, столовую и отдельную кухню. Гармония цветов и естественного света сочетаются через множество стеклянных дверей и окон виллы, плавно сливая внутренние и внешние пространства. Просторная итальянская кухня украшена современными приборами, гранитными столешницами и изысканными аксессуарами. Вилла украшена изысканной мебелью известного бренда Roberto Cavalli, подчеркивающим роскошь каждой детали. Спальни украшают деревянные полы, в то время как высококачественная плитка украшает кухню, столовую и гостиную. Каждая спальня оборудована вместительными гардеробными, комнатами для переодевания и собственными ванными комнатами. Вилла также включает в себя большой спортивный зал с панорамными видами и сауну, а также внутренний лифт и автомобильный лифт к подземной парковке. Выходя из гостиной и столовой, вы попадете в сад на нижнем ярусе, отражающий традиционный кипрский ландшафтный дизайн. Просторный бассейн размером 5м x 15м расположен на просторной террасе, идеальной для проведения вечеринок или отдыха. Особенно следует отметить, что на стоимость продажи не начисляется НДС, так как недвижимость зарегистрирована на компанию. Характеристики виллы - Мебель Roberto Cavalli - Кондиционеры - Центральное отопление - Система сигнализации - Частная парковка - Автомобильный лифт - Спортивный зал - Сауна - Просторная зона для барбекю - Лифт - Большой бассейн Поднимите свой образ жизни на новую высоту с этой исключительной виллой, где каждая деталь тщательно продумана, чтобы обеспечить роскошный образ жизни в окружении завораживающей красоты.
Вилла Продажа гольф виллы с 4 спальнями у моря в Пафосе, ID-308 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа гольф виллы с 4 спальнями у моря в Пафосе, ID-308 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
от
€684,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Этот эксклюзивный комплекс находится рядом с впечатляющим национальным парком Акамас и недалеко от известных песчаных пляжей Корал Бей, отмеченных голубым флагом, а также других объектов инфраструктуры, таких как пятизвездочные отели, рестораны и бары. Дизайн вилл был вдохновлен средиземноморской архитектурой. Владельцы недвижимости могут наслаждается комфортабельными жилыми зонами, частными бассейнами и балконами с захватывающим видом на Средиземное море и знаменитые морские пещеры. Типы вилл: Крытая площадь: 204 кв.м Земельный участок: 985 кв.м - 1068 кв.м. Цена: €684,000 - €728,000 Цена не включает НДС.
Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-UV06 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-UV06 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от
€2,20 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Новый проект курорта Афродита Хиллс «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море. Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля. Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности,  автоматический полив сада и частный бассейн. Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы. Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов. На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты.  ПЕРВЫЙ ЭТАЖ Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж. Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады. Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море. ВТОРОЙ ЭТАЖ Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться  непревзойденными кипрскими закатами и рассветами. Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами. Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море. Цена указана без учета НДС.
Realting.com
Перейти