Элитная вилла с 7 спальнями на продажу на курорте Афродита Хиллс, ID-68 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Уникальное предложение: элитная вилла с 7 спальнями на продажу на гольф курорте в Афродита Хиллс.

Расположенная в престижном жилом комплексе "Афродита Хиллс", эта безусловно уникальная недвижимость представляет собой гармоничное сочетание элегантности, комфорта и инноваций, предоставляя неповторимую возможность для тех, кто стремится к апогею роскошного образа жизни.

Элитная вилла в Афродита Хиллс

Цена: 8,9 миллионов евро

НДС: Компания (без НДС)

Спальни: 7 с собственными ванными комнатами

Участок: 3990 кв.м (тройной участок)

Общая площадь виллы: 750 кв.м

Бассейн: 5м x 20м

Уникальные характеристики: аквариум, сауна, комната для релаксации, тренажерный зал и др.

Завершение строительства: ожидается в октябре 2024 года (или на 4 месяца ранее с подписанным контрактом)

Совершенство дизайна

В этой вилле семь спален с собственными ванными комнатами. Недвижимость занимает тройной участок площадью 3990 кв.м, предлагая не только обширные внутренние помещения, но и непревзойденную приватность.

Инновационные решения можно увидеть во всей вилле, начиная от 750 кв.м общей площади и заканчивая бассейном размером 5м x 20м с особым дном и стеклянной стеной. Это позволит вам наслаждаться акватической красотой как изнутри, так и снаружи. Особое внимание привлекает аквариум, создающий атмосферу спокойствия.

Мечта, опередившая время: завершение строительства

Предвидится, что вилла будет готова в октябре 2024 года. Однако, если вы готовы воспользоваться этой уникальной возможностью раньше, подписание контракта может ускорить этот процесс на четыре месяца.